F1 | Ben Sulayem: "La FIA non è una piattaforma per i messaggi personali dei piloti"

Il mese scorso, la FIA ha aggiornato il suo Codice Sportivo Internazionale per proibire ai piloti di tutti i suoi campionati di fare dichiarazioni o commenti "politici, religiosi o personali" che vadano contro la neutralità delineata nel suo statuto, a meno che non abbiano ricevuto l'autorizzazione.

Negli ultimi anni, diversi piloti di F1 hanno usato le loro piattaforme per parlare di questioni importanti come i diritti LGBTQ+, i diritti umani e l'ambientalismo, con Lewis Hamilton e Sebastian Vettel tra coloro che si sono espressi con maggior voce.

Sebbene la mossa sia stata spiegata come la semplice formalizzazione di un processo già in atto per adeguarsi allo statuto, sono stati fatti paragoni con il giro di vite imposto dalla FIFA su dichiarazioni simili prima dell'inizio della Coppa del Mondo di calcio.

Parlando con alcuni media, tra cui Motorsport.com, in occasione del Rally Dakar, il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem ha detto che la modifica è stata "apportata con l'accettazione, la consultazione e l'approvazione del Consiglio Mondiale", sottolineando l'importanza della neutralità.

"Sono un grande sostenitore dello sport", ha dichiarato Ben Sulayem.

"Ci preoccupiamo di costruire ponti. Si può usare lo sport per motivi di pace. Ma una cosa che non vogliamo è che la FIA diventi una piattaforma per un'agenda personale privata. Ci si distoglierebbe dallo sport".

"Cosa sa fare meglio il pilota? Guidare. Sono così bravi a farlo. Loro fanno business, fanno lo show, sono le star. Nessuno li ferma".

"Ci sono altre piattaforme per esprimere ciò che vogliono. Ognuno ha questa possibilità, e sono i benvenuti a passare attraverso il processo della FIA".

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, and Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, sulla griglia Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ben Sulayem ha aggiunto che la FIA "vuole solo che il nostro sport sia pulito" prima di parlare dell'impegno contro la tossicità sui social media, dicendo che aiuterebbe a "migliorare e ripulire il nostro sport".

Ma ha negato che la FIA stia proibendo ai piloti di esprimersi, aggiungendo: "Ho le mie idee personali, ok, ma non significa che userò la FIA per farlo".

"Credo che la FIA dovrebbe essere neutrale e abbiamo bisogno delle superstar per fare questo sport. E loro fanno un ottimo lavoro quando si tratta di correre, cosa che tutti noi apprezziamo".

L'articolo aggiornato dell'ISC, il regolamento internazionale, dice che i piloti possono fare delle dichiarazioni solo se "preventivamente approvate per iscritto dalla FIA per le competizioni internazionali, o dalla ASN competente per le competizioni nazionali nella loro giurisdizione".

Ben Sulayem ha sottolineato l'importanza della chiarezza dei regolamenti, spiegando che spetterà ai commissari sportivi decidere una sanzione nel caso in cui si ritenga che un pilota abbia violato le regole.

"È sempre chiaro, c'è un processo", ha detto Ben Sulayem.

"Se c'è qualcosa, hai il permesso. In caso contrario, se si commette un altro errore, è come superare il limite di velocità nella corsia dei box. Se lo si fa, è molto chiaro quale sia il risultato".

"Alcune penalità sono difficili da chiarire e, ad esempio, se qualcuno va oltre i limiti della pista, è molto difficile giudicare. È necessario che uno steward controlli e riveda la situazione".

"Ma gli steward hanno il pieno potere, non il presidente della FIA".