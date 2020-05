Febbre Villeneuve. Bastano queste due parole per identificare un fenomeno di massa capace di esaltare come pochi altri - o forse nessuno? - i tifosi ferraristi di tutto il mondo. Gilles Villeneuve è stato un pilota che, nonostante abbia raccolto pochi trionfi in Formula 1, ha scolpito sulla pietra in maniera indelebile il proprio passaggio in F1.

L'otto maggio 1982, a Zolder, erano in corso le qualifiche del Gran Premio del Belgio. Fu allora che Gilles, dopo tante volte in cui aveva duellato e si era preso gioco della sorte, dovette arrendersi al destino che accomuna gli eroi.

Per ricordare al meglio Villeneuve a trentotto anni dalla sua scomparsa, abbiamo realizzato per voi lettori un'intervista esclusiva a Jonathan Giacobazzi, figlio ed erede dello storico sponsor del Canadese in Ferrari e attuale Executive Race Manager del Cavallino Rampante.

L'appuntamento è su Motorsport.com dalle ore 9:00 in avanti