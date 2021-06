Ghini: "Hamilton in rosso è soltanto un gossip?"

Andiamo ad analizzare il venerdì di prove libere di Baku con Matteo Bobbi e Marco Congiu. In questa puntata di "Piloti Top Secret", cechiamo di capire come mai la W12 sia così in difficoltà sulle rive del Mar Caspio, mentre La Red Bull vola con Perez e Verstappen. Buoni segnali anche dalla Ferrari, che si trova dietro alle vetture di Milton Keynes