Formula 1: mescole diverse per i Gran Premi doppi?

La Sprint Race è stata bocciata per la seconda volta, sebbene Chase Carey voglia mantenere l’idea in vita e non sembra intenzionato a rimetterla nel cassetto dei desideri inespressi. La FIA ha ufficializzato il calendario di F1 rendendo note le prime otto gare che si disputeranno in Europa: nella lista ci sono due appuntamenti doppi, distanziati di una settimana.

In Austria e in Gran Bretagna vedremo due GP uno in fila all’altro: c’è più di un recondito dubbio che il risultato espresso nel primo weekend venga ripetuto in “fotocopia” nel secondo.

E per questo era nata l’idea di sperimentare la Sprint Race che avrebbe sostituito la qualifica con una gara il cui schieramento sarebbe stato composto con l’inversione della griglia della classifica del mondiale piloti.

Mercedes e Racing Point si sono messe di traverso (il team di Stroll si è messo agli ordini di Toto Wolff) per cui il provvedimento che doveva essere approvato all’unanimità dai team non è passato all’ultimo Sporting Working Group.

E allora si stanno valutando delle proposte alternative per rendere meno prevedibili i responsi delle gare doppie. Fra le soluzioni pensate c’è anche quella di differenziare la scelta di gomme fra gara 1 e gara 2, tenuto conto che anche l’allocazione dei 13 treni di pneumatici per evento non è lasciata alla libera scelta delle squadre, ma è avocata alla Pirelli.

Al Red Bull Ring dal 3 al 5 luglio vedremo girare C2, C3 e C4, mentre la settimana successiva potrebbero vedersi in azione mescole più morbide: C3, C4 e C5. A Silverstone la sequenza di C1, C2 e C3 di gara 1 potrebbe essere diversificata in C2, C3 e C4. Ma basterà spaziare il range di una mescola per cambiare le carte in tavola?