F1 | Zandvoort, Libere 1: Norris si presenta in casa di Verstappen

La McLaren ha portato l'evoluzione della MCL38 nella prima sessione di prove libere del GP d'Olanda e Lando Norris ha subito dato la misura del valore della monoposto papaya risultando il più veloce con un tempo di 1'12"322 ottenuto con gomme slick soft alla fine dell'ora.

Il turno si è disputato regolarmente, anche se l'avvio dei lavori è avvenuto con una bufera di vento e una forte pioggia. Pierre Gasly era stato il primo a chiudere un tempo con le gomme full wet, ma poi gradualmente le condizioni sono andate migliorando fino a vedere apparire anche uno spiraglio di sole che in fretta ha asciugato una striscia di asfalto di Zandvoort.

Questa sessione non ha permesso di raccogliere dati importanti: la Ferrari aveva montato sulla SF-24 (priva di modifiche) di Charles Leclerc i rastrelli che sono stati tolti prima che si iniziasse a girare. Nico Hulkenberg con la Haas ha sperimentato ben tre vie di fuga diverse con la pista ancora alluvionata e con le violente raffiche di vento molto vioente e particolarmente incostanti.

Poi le condizioni sono decisamente migliorate permettendo ai piloti di prendere confidenza con le curve sovraelevate. La McLaren si candida al ruolo di grande favorita alla ripartenza della stagione dopo la sosta estiva: Norris ha preceduto Max Verstappen di 201 millesimi. Il tre volte campione del mondo (autore anche di un testacoda nel primo giro lanciato con le soft) è arrivato a 1'12"523 con una RB20 che è tornata alla configurazione del cofan motore senza il bazooka.

Più staccato, al terzo posto si è arrampicato proprio all'ultimo Lewis Hamilton con la Mercedes: l'inglese prima ha lavorato su due soluzioni doverse di ala anteriore e poi ha sparato un 1'13"006 con una W15 piuttosto nervosa. Il distacco di sei decimi da Norris del resto parla chiaro, mentre non devono sorprendere i 752 millesimi rimediati da Carlos Sainz.

Lo spagnolo, infatti, la sua prestazione l'ha ottenuta con un treno di gomme medie: la Ferrari è stata l'unica squadra a risparmiare un treno di gomme rosse (Leclerc, senza cercare rischi ha chiuso solo 13esimo a quasi due secondi da Lando), dando la sensazione di avere un buon passo. Lo spagnolo, infatti, è riuscito a infilarsi fra le due Mercedes, precedendo George Russell.

Il vincitore squalificato a Spa aveva ottenuto la sua prestazione prima, per cui poi la pista è andata rapidamente migliorando, ragione per cui non è possibile fare una valutazione oggettiva con condizioni che erano in continua avariazione.

Certamente positiva la prestazione di Alexander Albon con la Williams dotata di un consistente pacchetto di novità: l'anglo thailandese è aggrapato alla W15 di Russel con un distacco di appena 15 millesimi. A giudicare dalla prima uscita sembra che la FW46 possa ambire a un salto di qualità. Logan Sargeant con l'altra vettura di Grove è solo 17esimo, ma l'americano ha voluto evitare guai sull'acqua.

Oscar Piastri è settimo con la seconda McLaren davanti alle due Haas di Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen positivamente in top 10. Positiva anche la prestazione di Guanyu Zhou decimo con la Sauber. Sull'altra C44 ha fatto il suo debutto Robert Shwartzman in prestito dalla FDA Ferrari. Il russo di passaporto istraeliano ha chiuso 16esimo alla bandiera a scacchi, ma agli specilisti del Circus non era sfuggito il quarto tempo ottenuto quando la gomma usata era la Intermedia.

Lance Stroll è 11esimo con l'Aston Martin, mentre Fernando Alonso non è andato oltre una 15esima piazza. Male Sergio Perez solo 12esimo con la Red Bull: la conferma alla guida della RB20 non gli ha dato la motivazione che serve per guidare una vettura top.

Yuki Tsunoda è 14esimo con la Racing Bulls, mentre Dabiel Ricciardo è penalutimo davanti solo a Pierre Gasly ultimo con l'Alpine. Daniel è finito nella morsa delle due A524 visto che Esteban Ocon è 18esimo: la squadra di Enstone ha portato delle modifiche, ma l'effetto per ora non si è visto...