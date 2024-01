F1 | Ufficiale: il GP di Spagna si terrà a Madrid dal 2026

Il 22 giugno 2022 in pochi avevano preso troppo seriamente la candidatura avanzata da Madrid per ospitare un Gran Premio di Formula 1. A meno di 2 anni di distanza tutti si sono dovuti ricredere.

Questa mattina la Formula 1 e i promotori dell'evento IFEMA, nella persona di José Vicente de los Mozos, hanno annunciato che dal 2026 la capitale della Spagna ospiterà un Gran Premio di Formula 1.

La gara, che si terrà nella città madrilena, sarà l'ennesimo cittadino di un calendario ormai pieno di eventi che portano le monoposto di Formula 1 sulle strade che le persone comuni utilizzano tutti i giorni per andare al lavoro, per raggiungere persone care, per passeggiare o per visitare il luogo.

Il tracciato cittadino misurerà 5,47 chilometri sfruttando strade di utilizzo comune e altre che, invece, verranno realizzate appositamente per l'evento attorno a IFEMA, che trova spazio a nord-est della capitale spagnola. La pista, che è ancora sotto approvazione della FIA, sarà composta da 20 curve e il tempo sul giro dovrebbe aggirarsi sull'1'32".

L'IFEMA, un importante centro per conferenze e convegni della capitale, è un luogo grande a sufficienza - contando anche le strade che lo circondano - per essere sfruttato e gestire una gara di Formula 1.

madrid-cropped

È gestito da un consorzio di enti pubblici, composto dal Comune di Madrid (31%), dall'amministrazione regionale della Comunità di Madrid (31%), dalla Camera di Commercio di Madrid (31%) e dalla Fondazione Montemadrid (7%).

Era ormai chiaro da diversi mesi che IFEMA stesse facendo sul serio. de los Mozos aveva già dichiarato: "So quando firmeremo il contratto e so quando faremo la gara".

"Abbiamo seguito l'iter che ci è stato indicato. La Federazione Spagnola dell'Automobile è stata informata sin dal primo momento, abbiamo firmato l'esclusiva e ora stiamo procedendo con il contratto".

Nel corso delle ultime settimane il contratto è stato firmato e il Gran Premio di Madrid sarà svolto dal 2026. Si tratterà di un anno importante, perché nella stessa stagione si dovrebbe tenere anche l'ultimo Gran Premio al Circuit de Catalunya-Barcelona, meglio conosciuto come Montmelo.

Da tanti anni ormai la pista catalana ospita il Gran Premio di Spagna, ma con l'inserimento del Gran Premio a Madrid le cose sono destinate a cambiare. Nel 2026 cambierà la denominazione degli eventi in Gran Premio di Catalogna per il Montmelò e di Spagna per Madrid. Poi l'attenzione si sposterà sul Circuit de Catalunya, per capire se i promotori cercheranno e riusciranno a prolungare il contratto o se, invece, la pista che sorge a pochi passi da Granollers sarà destinata a uscire di scena.

Tornando a Madrid, secondo i promotori dell'evento il fine settimana di gara dovrebbe generare 500 milioni di euro per la regione. Introiti importanti per una Formula 1 ancora più votata a puntare al denaro. Dovrà stare attenta a non andare oltre il limite consentito, perché dimenticare l'aspetto sportivo potrebbe portare a far crollare il castello di carte eretto in questi anni.