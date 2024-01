F1 | McLaren conferma la data di presentazione della MCL38

La McLaren era rimasta uno dei pochi team a non aver ufficializzato la data di presentazione della sua monoposto 2024 per il Mondiale 2024 di Formula 1, ma in questa soporifera domenica di gennaio ha tolto ogni dubbio.

Così come aveva già anticipato Motorsport.com al termine del 2023, il team di Woking presenterà la sua nuova vettura, che sarà chiamata MCL38, il 14 febbraio, ossia il giorno di San Valentino.

McLaren si va a unire a Mercedes, che già aveva annunciato qualche giorno fa il suo giorno di presentazione, sempre il 14 febbraio. Le due squadre che hanno rispettivamente sede a Brackley e Woking condivideranno così la giornata degli innamorati, facendola diventare una delle più interessanti in vista del Mondiale 2024 di Formula 1.

La McLaren presenterà così il giorno dopo rispetto alla Ferrari, ma il giorno prima rispetto alla Red Bull. Il team di Milton Keynes, che originariamente aveva scelto l'8 febbraio come data di presentazione, ha cambiato giorno dopo aver fallito un crash test della RB20.

In attesa della nuova nata, McLaren è stata la prima a svelare un piccolo tocco di stagione 2024 presentando la livrea che vestirà le MCL38. Niente più azzurro sulla veste, ma solo papaya e nero. Il disegno, appena ritoccato, è però risultato molto efficace alla vista per una livrea elegante e sportiva.

La nuova monoposto che sarà sempre affidata a Lando Norris e Oscar Piastri, quest'ultimo al secondo anno sia a Woking che in Formula 1, si chiamerà MCL38. Ciò significa che verrà saltata la sigla MCL37, scartata per lasciare spazio nel 2023 a MCL60, in modo tale da festeggiare i 60 anni dalla fondazione del team.

Nel 2023 il team principal Andrea Stella aveva subito affermato alla presentazione della MCL60 che la macchina sarebbe partita in ritardo per questioni legate allo sviluppo. A Woking si erano accorti di aver intrapreso la strada sbagliata e la pista, nelle prime gare, era stata impietosa.

Fatta esordire la versione B della MCL60, McLaren è diventata di colpo la seconda forza in pista. Non tanto nella classifica generale Costruttori - era troppo lontana da Mercedes e Ferrari per ambire a una rimonta - quanto nelle prestazioni. Questa volta le difficoltà iniziali non dovrebbero più ripetersi. Il condizionale è d'obbligo, perché la Formula 1 è uno sport estremamente complesso. Ma se il team diretto dall'ingegnere italiano dovesse riuscire a perseguire ancora la strada presa nella seconda parte del 2023, in Inghilterra potrebbero divertirsi non poco.