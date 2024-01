F1 | AlphaTauri: svelati per errore il nuovo nome e gli sponsor

AlphaTauri, il conto alla rovescia verso la nuova identità è incominciato. Stando a fonti di Motorsport.com, il nuovo nome del team faentino dovrebbe essere svelato entro i prossimi giorni, ma nelle ultime ore il team ha erroneamente dato più di un indizio su come sarà riconoscibile a partire dalla presentazione della nuova monoposto e dai test invernali pre-stagionali di Sakhir.

Su Instagram è apparso un nuovo nome al posto di AlphaTauri sull'account Instagram del team di Faenza. Al posto del nome con il marchio d'abbigliamento di Red Bull che ha accompagnato la squadra negli ultimi 4 anni, è apparso Racing Bulls.

Per la precisione, il nuovo nome è uscito accompagnato da quelli che, con tutta probabilità, saranno i nuovi title sponsor della squadra diretta ora da Laurent Mekies, ossia Visa e Cash App. Il nome apparso al posto di Scuderia AlphaTauri era infatti VisaCashAppRB.

Il cambio di nome, probabilmente previsto in precedenza qualche giorno fa, ha indotto chi gestisce l'account Instagram del team a programmarlo per la notte appena passata, ma i piani sembrano essere cambiati e, a oggi, il nome con cui è conosciuto il team austro-italiano è ancora AlphaTauri.

Photo by: AlphaTauri Sede di AlphaTauri a Faenza

Il team si è affrettato a rimuovere l'account per tamponare l'evidente falla (tant'è che non è visibile nemmeno quello vecchio che portava il nome di AlphaTauri e tutti i post pubblicati sino a ieri), ma il nome è già circolato in rete.

Per la verità, Racing Bulls non è più un segreto da tempo. Si conosce da mesi come sarà chiamata la squadra di Mekies da quest'anno, ma la vera novità è rappresentata dai due title sponsor, Visa e Cash App, che mostrano come Racing Bulls abbia scelto di seguire la strada già tracciata con Sauber (Stake F1 Team) con i suoi sponsor: Stake e Kick.

Stando a quanto appreso da Motorsport.com, AlphaTauri annuncerà a breve il nuovo nome e il logo che l'accompagnerà a partire da quest'anno. Probabilmente la prossima settimana, salvo cambiamenti repentini dei piani.