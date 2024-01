F1 | AlphaTauri: Permane porta la sua esperienza a Milton Keynes

L'ex direttore sportivo dell'Alpine, Alan Permane, è pronto al ritorno nel paddock di Formula 1. Secondo diverse fonti consultate da Motorsport.com la destinazione sarà l’AlphaTauri, squadra che nelle prossime settimane cambierà denominazione.

La notizia della conclusione del rapporto tra Permane e Alpine, dovuta alla ristrutturazione dei vertici della squadra che ha portato al licenziamento anche di Otmar Szafnauer, aveva scosso il paddock lo scorso mese di luglio.

Permane era una figura chiave del team di Enstone, avendo operato nella squadra per 34 anni passando attraverso le varie gestioni che si sono succedute: Benetton, Renault, Lotus ed infine Alpine. Il suo ritorno ad un ruolo operativo in Formula 1 era dato per scontato e, a fine estate, era stato proprio Christian Horner a sottolineare i meriti di Permane e ad anticipare il suo ritorno.

Photo by: AlphaTauri L'AlphaTauri è in piena fase di ritrutturazione con l'arrivo come team principal di Laurent Mekies

“Sono certo che lo rivedremo qui presto – aveva dichiarato Horner – non ho dubbi su questo. È uno degli ingegneri con più esperienza in assoluto, ed anche se non ho mai lavorato con lui, penso che a volte ci debba essere più rispetto per un professionista che ha alle spalle 34 anni di duro lavoro in Formula 1, un lunghissimo periodo che lo ha visto parte importante nei campionati del mondo vinti ad Enstone prima con Michael Schumacher e poi con Fernando Alonso”.

Non sorprende quindi che il ritorno in Formula 1 di Permane avverrà proprio nell’orbita Red Bull. In attesa delle conferme ufficiali non è ancora chiaro quale sarà il suo ruolo nell’organigramma di AlphaTauri, ma è possibile ipotizzare un compito di vertice nel programma che sta trasferendo nella sede di Milton Keynes diverse attività che in precedenza erano svolte a Faenza. Il suo arrivo in squadra è un altro tassello del programma di ristrutturazione della squadra iniziato con l’arrivo del nuovo team principal Laurent Mekies e del CEO, Peter Bayer”.