F1 | Williams: la presentazione della FW46 si terrà a New York

Williams Racing, assieme a Stake F1 Team (Sauber), sarà la prima squadra di Formula 1 a rivelare le forme della monoposto che dovrà correre nel Mondiale 2024.

Sia la squadra britannica che quella elvetica hanno deciso di presentare le nuove macchine il 5 febbraio, risultando così le prime delle 10 che compongono il parco partenti di Formula 1 a dare il via al valzer delle presentazioni.

Stake F1 Team non ha ancora annunciato dove presenterà la monoposto, mentre la Williams ha deciso di sfruttare il palcoscenico che sta al di là dell'Oceano Atlantico, dunque gli Stati Uniti d'America, per mostrare la nuova vettura.

La FW46 sarà mostrata nella città più iconica degli Stati Uniti, ovvero New York City, al Puma NYC Flagship Store situato a Midtown Manhattan, per la precisione al 609 della Fifth Avenue (nella foto a destra è il negozio in cui sarà presentata la FW46 di Alexander Albon e Logan Sargeant).

Non si tratta di una scelta casuale, quella fatta dalla Williams. Il team diretto da James Vowles ha innanzitutto una proprietà statunitense e uno dei due piloti titolari, Logan Sargeant, ha passaporto americano (è di Ford Lauderdale, Florida).

Sargeant è anche l'unico pilota a stelle e strisce che corre oggi in Formula 1 e con l'aumento vertiginoso d'interesse da parte degli appassionati al di là dell'oceano è naturale che Williams voglia provare a cavalcarne l'entusiasmo.

Ultimo elemento, ma non meno importante, è la presenza di Puma come sponsor del team. La Casa tedesca che fornisce l'abbigliamento al team di Grove sfrutterà la nuova monoposto britannica per dare visibilità al suo store e, vice versa, fornirà un bel palcoscenico alla monoposto che dovrà quanto meno confermare le buone cose fatte vedere dalla progenitrice nel 2023.

Stando alle informazioni raccolte da Motorsport.com, Williams non sarà l'unico team a presentare la sua monoposto negli Stati Uniti. Il nuovo corso di AlphaTauri, che a breve annuncerà il nuovo nome e la data della presentazione della nuova monoposto, sarà votato al marketing americano per sfruttarne le potenzialità. Per questo non è da escludere che la vettura 2024 realizzata a Faenza possa essere mostrata per la prima volta negli Stati Uniti.