F1 | Ford soddisfatta del lavoro con Red Bull: "Concentrati sulla vittoria"

Il paddock della Formula 1 è rimasto sorpreso quando il team Red Bull ha annunciato il suo accordo di collaborazione con Ford a partire dalla stagione 2026, quando entreranno in vigore i nuovi regolamenti sulle power unit.

Anche se si tratterà di una collaborazione, nella quale la scuderia austriaca realizzerà i componenti nella sede di Milton Keynes, gli americani, oltre a fornire il loro logo, forniranno molto supporto tecnico. Una cosa che quindi potrebbe essere fondamentale.

Un anno dopo la conferma dell'unione tra i due giganti del motorsport, Motorsport.com ha parlato con il direttore di Ford Performance, Mark Rushbrook, che ha presenziato alla Dakar 2024 per tenere d'occhio i progressi che stanno facendo anche con il nuovo progetto congiunto con M-Sport.

Quando gli è stato chiesto come procede il lavoro con Red Bull per il futuro, uno dei massimi dirigenti dell'azienda ha risposto: "Con Red Bull il lavoro sta andando benissimo, sono nostri partner e noi siamo concentrati sulla vittoria. Vogliamo avere la capacità di vincere nel motorsport e speriamo di farlo con il miglior partner possibile".

"Abbiamo fatto molti progressi nell'ultimo anno, ma c'è ancora molta strada da fare, con un sacco di sviluppo da fare per essere pronti ad essere sulla griglia di partenza nel 2026", ha spiegato l'americano.

Tuttavia, quando gli è stato chiesto cosa c'è di nuovo nella collaborazione tra Milton Keynes e gli americani, Mark Rushbrook ha risposto: "Non c'è nulla da annunciare (ride). Sono una grande azienda e sono presenti in tutte le diverse forme di motorsport, e noi siamo loro partner in Formula 1, oltre che nel WRC. Ma è vero che siamo in trattativa con molti altri partner, vedremo".

L'unione tra Red Bull e Ford è stata annunciata ufficialmente alla fine di gennaio 2023, e da allora hanno fatto molti progressi, al punto che il loro unico obiettivo è la vittoria con un regolamento in cui la MGU-H sarà eliminata e la distribuzione della potenza cambierà radicalmente per rendere le unità molto più elettrificate nel loro passaggio a zero emissioni di carbonio nel 2030.