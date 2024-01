F1 | AlphaTauri, la macchina 2024 avrà le sospensioni della RB19

In Formula 1 c'è un team che passerà un inverno più movimentato rispetto a quello di tutti gli altri, almeno sulla carta. Quello è AlphaTauri.

L'ormai ex squadra di Franz Tost - il quale ha ceduto il timone del team a Laurent Mekies in arrivo dalla Ferrari - non sarà solo impegnata nel cambio nome che le farà perdere la denominazione del brand d'abbigliamento di casa Red Bull, ma anche definire gli ultimi dettagli della prossima monoposto.

Questa, presumibilmente, sarà presentata nelle prime due settimane di febbraio come spesso è accaduto in passato. Intanto Jonathan Eddolls, capo dell'ingegneria di pista di AlphaTauri, ha già dato qualche anticipazione sulla vettura che nel 2024 sarà affidata a Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo.

Nel 2023 AlphaTauri ha realizzato in proprio le sospensioni e la stagione, almeno sino all'ultima parte, non è andata affatto secondo i piani. Peter Bayer, amministratore delegato del team faentino, ha ammesso l'errore di concetto commesso durante la preparazione dell'ultima monoposto che porterà il nome del brand d'abbigliamento in mano a Red Bull.

"La decisione iniziale di fare di testa nostra con quelle parti critiche è stata semplicemente un errore, e le persone che hanno preso la decisione all'epoca non sono più con noi", ha detto Bayer .

"Credo che gli ingegneri abbiano sempre un sacco di argomenti per giustificare certe scelte, ma credo che tutti nel paddock abbiano capito che con questo nuovo regolamento e con il nuovo schema di deportanza, che si basa così tanto sul fondo, la sospensione è la cosa più importante. C'è il fondo e poi ci sono le sospensioni. Se queste due cose non funzionano insieme, tanto vale non uscire".

Dal prossimo anno, la sinergia tra Red Bull Racing e la squadra faentina sarà ancora più stretta. Saranno tante le componenti che AlphaTauri riceverà dalla fabbrica di Milton Keynes e, a quel punto, il reparto progettazione della squadra di Mekies, si è messa all'opera per disegnare le forme della nuova monoposto partendo dai pezzi Red Bull.

Il primo di questi, le sospensioni, sono già state decise. Eddolls ha spiegato per quale motivo nel 2024 il team austro-italiano adotterà le sospensioni delle RB19, monoposto che hanno dominato la stagione 2023 soprattutto nelle mani di Max Verstappen.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Ayumu Iwasa, AlphaTauri AT04

"Nel 2024 utilizzeremo le sospensioni della RB19. Red Bull è un team molto aggressivo nello sviluppo e rilasciano le loro componenti in ritardo, perché vogliono massimizzare le prestazioni della loro auto".

"E poi per noi, a volte, prendere in considerazione qualcosa di particolare come una sospensione così tardi... E' parte integrante della vettura, del pacchetto e a volte sì, è molto difficile aggiungerla alla vettura e ottenere un pacchetto ottimale in un lasso di tempo così breve".

L'ingegnere 42enne ha anche spiegato il processo che porterà AlphaTauri a disegnare una monoposto sfruttando tante componenti Red Bull.

"Da parte nostra è una sorta di 'fit and forget', in un certo senso, perché prendiamo i loro componenti, li adattiamo alla nostra auto e li sviluppiamo attorno a quella".

Dopo un avvio di 2023 tremendo, AlphaTauri ha lavorato bene sull'aerodinamica ed è riuscita a cambiare le cose proprio nell'ultima parte di stagione, portando tante novità provenienti dalla galleria del vento. "Come ho detto, credo che il punto chiave sia l'aerodinamica, dove sono stati fatti i maggiori progressi. Sicuramente anche con le sospensioni abbiamo fatto un passo avanti".