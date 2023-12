F1 | Mercedes e McLaren: le macchine nuove a San Valentino

San Valentino è spesso un'occasione speciale per tutte le persone innamorate: tempo da dedicare all'altro, regali, cene speciali. Quest'anno, però, per gli appassionati di Formula 1 ci sarà un motivo ulteriore per ritenere speciale quella giornata.

Stando a quanto appreso da Motorsport.com, il 14 febbraio è la data scelta da due team di spicco per presentare le rispettive monoposto per il Mondiale 2024 di Formula 1. Stiamo parlando di Mercedes e McLaren.

I due team che hanno base in Inghilterra, rispettivamente a Brackley e Woking, sveleranno le loro monoposto lo stesso giorno. Una scelta discutibile per questioni di visibilità, perché l'una ne tornerà inevitabilmente all'altra, ma i giorni per presentare le proprie vetture non sono infinite e già Sauber e Williams sono dovute ricorrere alla stessa giornata per le loro presentazioni.

Si tratterà di due monoposto molto importanti, ma per motivi diversi. Mercedes, dopo due anni a inseguire l'idea - poi divenuta utopia - della "taglia zero" delle pance, deve tornare a lottare per vittorie e titoli.

L'era più vincente della storia della Formula 1 fatta segnare dal 2014 al 2021 è ancora dietro l'angolo, ma, per certi versi, sembra lontana anni luce. Da 15 iridi consecutivi in 7 anni a una sola vittoria in due stagioni. Questo dato rende bene l'idea dell'importanza che avrà la W15, sempre che la Stella a tre punte continui a utilizzare il conteggio nella sigla che l'ha vista tornare in Formula 1.

I piloti rimarranno sempre quelli: Lewis Hamilton, fresco di rinnovo con Mercedes, e George Russell, autore di un 2023 tra ombre e luci che lo ha visto terminare molto distante dal compagno di squadra nella classifica dedicata al Mondiale Piloti.

Nelle ultime stagioni, Mercedes ha sfruttato il giorno della presentazione per mettere subito in pista la sua monoposto. Lo ha sempre fatto a Silverstone, sfruttando i 100 chilometri a disposizione per il filming day.

McLaren, invece, ha spesso fatto ricorso a presentazioni statiche al McLaren Technology Centre di Woking. La monoposto è poi scesa in pista direttamente ai test, che anche quest'anno si terranno a Sakhir, in Bahrain, sullo stesso circuito in cui scatterà il Mondiale 2024.

La squadra diretta da Andrea Stella sarà una delle più attese della prossima stagione dopo la strepitosa rimonta nella seconda parte del 2023. Da metà estate in poi, McLaren è stato il secondo team ad aver portato a casa più punti, ma ha concluso la stagione al quarto posto per via di un inizio da incubo.

La nuova monoposto dovrebbe tornare a seguire l'ordine delle sigle utilizzate prima del 2023, quando è stato usato MCL60 per commemorare i 60 anni del team. Questo significa che la sigla potrebbe seguire quella usata fino al 2022 ed essere MCL37.

E' certo invece che i due piloti saranno Lando Norris, forte di un contratto pluriennale con Woking, e Oscar Piastri, australiano che nel primo anno in Formula 1 ha fatto vedere cose molto interessanti. Il primo dovrà compiere l'ultimo passo per diventare un top driver, mentre il secondo dovrà trovare quella costanza di rendimento che potrebbe regalare alla McLaren una delle coppie piloti più forti della F1 attuale.