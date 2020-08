F1, track limits di Spa: ecco dove i piloti non potranno tagliare

Continua l'inasprimento del controllo dei limiti della pista imposto in questa stagione di Formula 1 dalla FIA. Anche a Spa-Francorchamps, sede del Gran Premio del Belgio che sarà disputato in questo fine settimana, i piloti dovranno rispettare i limiti del tracciato specialmente in 3 curve.

Il cordolo del Raidillon è stato a lungo al centro dell'attenzione della FIA, con i piloti che negli ultimi anni hanno spesso cercato di tagliare per guadagnare tempo sul giro. Ora la F1 ha chiarito che non permetterà più ai piloti di abusare dei limiti della pista in quel punto, e in altre due posizioni.

La FIA ha imposto dei blocchi all'uscita della discesa sinistrorsa dopo Rivage e all'uscita della chicane finale che porta al rettilineo di partenza. Ai piloti è stato detto che per tutte e tre le curve, in qualsiasi momento delle prove e delle qualifiche, qualora dovessero andare oltre i cordoli verniciati perderanno automaticamente il tempo sul giro.

Per quanto riguarda la gara, la FIA ha detto che non tollererà alcun abuso ripetuto dei limiti della pista. Dopo la terza volta in cui un pilota sarà andato oltre i limiti imposti, sarà segnalato ai Commissari Sportivi. Dunque non si tratta più di 3 effrazioni per curva, ma di 3 totali.

"Alla terza occasione in cui un pilota andrà oltre il cordolo alla Curva 4, alla 9 e alla 19 durante la gara gli sarà mostrata una bandiera bianca e nera. Ogni ulteriore taglio sarà poi segnalato ai commissari sportivi", ha fatto sapere Michael Masi, direttore di gara della F1.

" A scanso di equivoci, questo significa un totale di 3 effrazioni combinate, non tre per curva", ha tenuto a precisare Masi, il quale ha anche sottolineato che se un pilota dovesse andare oltre al cordolo in quei punti per essere stato spinto da un avversario, allora non sarà punito né segnalato ai commissari.

Il cambiamento sui limiti della pista è dovuto al fatto che la FIA ha confermato l'eliminazione dell'erba artificiale attorno al tracciato nell'edizione di quest'anno del GP del Belgio.