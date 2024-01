F1 | Team Principal: ecco perché è un ruolo che si trasforma

Con i suoi due anni di servizio in Aston Martin, Mike Krack occupa la terza posizione nella classifica di longevità nel ruolo di team principal, preceduto solo dal leader Christian Horner (che sia avvia alla ventesima stagione al timone della Red Bull Racing) e da Toto Wolff, in carica dal 2013 e fresco di rinnovo fino al termine del 2026.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Mike Krack, Team Principal Aston Martin F1

Non ci sarebbe nulla di strano se non fosse che Krack ha festeggiato da poco il suo secondo 'compleanno’ nel ruolo, ufficializzato il 14 gennaio del 2022. Negli ultimi tredici mesi ben sette squadre hanno deciso di cambiare la figura probabilmente più centrale in assoluto all’interno di un team, una tendenza curiosa che non ha precedenti in Formula 1.

Ma a cosa è dovuta questa improvvisa necessità di ricorrere a nuovi profili professionali in un ruolo che in passato è sempre stato contraddistinto da una grande stabilità? È un cambio generazionale o c’è qualcosa di più? I motivi sono più di uno e poco hanno a che fare con l’anzianità di servizio, caso in cui ricade solo Franz Tost, deciso a fare un passo indietro dopo diciotto stagioni al timone di AlpaTauri.

Uno degli aspetti che nelle ultime stagioni è diventato evidente è il cambio degli organigrammi al vertice delle squadre. Per molti anni il team principal è stato il responsabile assoluto della squadra, con compiti che spaziavano dalla scelta dei piloti, ai rapporti con gli sponsor, alla gestione delle principali problematiche della squadra e alla pianificazione degli investimenti nel medio e lungo periodo. Di fatto un ‘one-man show’, sulla cui scrivania passavano tutte le scelte cruciali per la gestione di una squadra.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Zak Brown, CEO McLaren Racing

Negli ultimi anni, ed in particolare nel periodo post-Covid, diverse squadre hanno affidato i compiti di più alto livello ad un amministratore delegato, come nel caso di Zak Brown in McLaren, Martin Whitmarsh in Aston Martin, Peter Bayer in AlphaTauri e Andreas Seidl in Sauber. A loro spetta il compito di gestire tutta la parte ‘corporate’ delle rispettive squadre, che racchiudono i rapporti commerciali con gli sponsor, le relazioni con i partner tecnici, le scelte dei piloti e gli investimenti.

Alla figura del team principal oggi è richiesto un ruolo focalizzato nella gestione ordinaria della squadra, e il cambiamento di compiti ha comportato anche un cambiamento del profilo professionale richiesto.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Ayao Komatsu, neo team priuncipal Haas F1

Si spiegano così la promozioni nel ruolo di team principal di ingegneri con un background tecnico o comunque di figure con esperienza operativa all’interno delle squadre. Mike Krack, Andrea Stella, James Vowles, Laurent Mekies e per ultimo Ayao Komatsu (ingegnere che vanta all’interno della Haas sette anni d’esperienza sui campi di gara) sono figure diverse da quelle che le hanno precedute, perché diversi sono i compiti affidati.

Photo by: Motorsport Images Bruno Famin, team principal di Alpine

Anche in squadre che non hanno apportato modifiche recenti al loro organigramma non sempre i compiti sono nelle mani di una sola persona. In Red Bull la gestione piloti è affidata ad Helmut Marko, ed anche in Alpine il team principal, Bruno Famin che è ingegnere, condivide le decisioni di grande portata con il CEO Philippe Krief, a cui spetta l’ultima parola.

La frammentazione dei compiti gioca a che a favore delle proprietà, che temono in minor misura eventuali dimissioni. Le figure accentratrici che sono state in auge per decenni erano per lo più i fondatori delle proprie squadre, ma lo scenario è cambiato drasticamente, ed oggi chi detiene una squadra di Formula 1 vuole minimizzare i rischi, inclusi quelli di dimissioni in ruoli strategici.

Team principal di lungo corso solo Wolff e Horner