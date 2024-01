F1 | Stella: "Per sfidare Verstappen, McLaren non copia Red Bull"

Quando Andrea Stella è stato promosso nel ruolo di team principal, la McLaren ha dovuto prendere una delle decisioni più difficili per una squadra: bocciare un progetto e ripartire da zero. A distanza di dodici mesi dalla presentazione della monoposto 2023 il tempo trascorso sembra essere molto di più, oggi la McLaren si avvia ai nastri di partenza del mondiale con obiettivi ambiziosi.

“Un anno fa volevamo nasconderci!”, ha ammesso Zak Brown in occasione della presentazione della livrea 2024, poi ha lasciato la parola a Stella, che ha fatto il punto sull’atteso progetto MCL38 che vedremo tra meno di un mese.

Photo by: FIA Pool Andrea Stella, Team Principal della McLaren

Il team principal è andato oltre, spiegando cosa la squadra si attende dal tandem Norris-Piastri e come vede l’evoluzione di questa generazione di monoposto, che secondo Stella non dovranno necessariamente essere copie della Red Bull.

Se confronti dove si trovava il team dodici mesi fa e dove sei ora, quanto è diverso lo scenario?

"Ad inizio 2023 arrivavamo da una situazione non semplice. I primi numeri che avevamo visto dal progetto non erano stati incoraggianti, sapevamo che avremmo dovuto apportare un cambio radicale al concept della vettura perché non saremmo andati molto lontano in termini di sviluppo aerodinamico. Quindi un anno fa siamo stati molto prudenti con le nostre dichiarazioni. Oggi posso dire che siamo in una situazione molto più lineare, non sappiamo ancora a cosa potremo puntare perché serve ovviamente la conferma della pista, ma sicuramente siamo stati in grado in ogni area di continuare a generare buone idee e ad avere buone interazioni. Siamo decisamente in una posizione migliore”.

Il progetto sembra essere la logica evoluzione della vettura vista nella seconda metà del 2023, ma le novità non mancano da punto di vista delle risorse. Quanto è cambiato il lavoro?

“La preparazione finora è stata relativamente fluida, nel significato che il termine ‘fluido’ ha in Formula 1, ovvero spingere tutto fino all'ultimo minuto. Finora siamo in linea con i piani. È stato un lavoro molto interessante anche perché abbiamo integrato la nuova infrastruttura che è stata completata nel 2023, quindi possiamo dire che la MCL38 è stata sviluppata interamente nella galleria del vento dell'MTC a partire dal mese di settembre".

Photo by: McLaren La nuova livrea della McLaren

"È stato utilizzato anche il nuovo simulatore, mentre la parti realizzate in materiali compositi sono state prodotte in una nuova infrastruttura. In questo scenario generale è davvero entusiasmante vedere avvicinarsi la stagione 2024. In merito alle nuove risorse dal 2 gennaio si sono uniti al gruppo anche Rob Marshall e David Sanchez, i quali hanno avuto modo di iniziare a guardare sia il progetto che il modo in cui lavoriamo. Speriamo che tutti questi ingredienti contribuiscano a rendere la nostra squadra più competitiva”.

Cosa porteranno Marshall e Sanchez al gruppo di lavoro?

“In termini di organizzazione del team tecnico, ricoprono effettivamente ruoli che già c'erano. La struttura è sempre stata con tre direttori tecnici, uno che lavora sull'aerodinamica, Peter Prodromou, uno che lavora sul concetto che è David Sanchez, e poi l'ingegneria e il design che traducono tutte le idee generate sul fronte aerodinamico in parti per la monoposto. Ora abbiamo riempito tutte le posizioni con David e Rob".

"Sicuramente quello che possiamo vedere nelle prime due settimane è che i nuovi arrivati portano conoscenza e non sono sorpreso da questo aspetto. Hanno fatto parte di grandi team lavorando su grandi progetti, e la cosa buona è che abbiamo già avuto modo di vedere che la loro conoscenza si integra con la direzione che già avevamo intrapreso. Questo è stato piuttosto ‘rinfrescante’ in un certo senso. Abbiamo anche avuto la possibilità di apprezzare il loro approccio personale, hanno coinvolto le persone in affascinanti conversazioni tecniche".

"Poi, parlando in modo più pratico, dobbiamo pensare che in questo momento abbiamo una macchina che si avvia a disputare la stagione 2024 ma stiamo già gettando le basi per come evolvere il progetto in vista del 2025, ed in più partirà un ulteriore progetto per la stagione 2026 con norme tecniche completamente nuove. Quindi c'è davvero tanto lavoro, credo che per noi sia molto importante avere questi professionisti di alto profilo alla guida delle rispettive aree tecniche, perché significa che abbiamo la capacità e la competenza per affrontare tre grandi progetti nel modo corretto”.

Che obiettivo vi siete fissati alla vigilia di una stagione che si preannuncia molto impegnativa?

“Le sospensioni, la gestione degli pneumatici, l’aerodinamica, sono tutti settori che hanno ancora molto da offrire con questa generazione di regolamenti. Stiamo esaminando il tutto con molta attenzione, sappiamo di avere delle opportunità per migliorare la performance, ed è ciò che si riflette nei numeri".

"Dobbiamo vedere questi numeri salire, ed in questo momento è ciò che stiamo riscontrando nello sviluppo, ma è una storia leggermente diversa quando si parla di competitività in pista, perché dipende da cosa hanno fatto gli avversari. Quando pensiamo nello specifico alla Red Bull, c'è un elemento che mette tutto in dubbio in merito a ciò che accadrà nel 2024, ed è il fatto che non hanno sviluppato molto la loro auto, quindi la domanda è: andranno a capitalizzare il lavoro sulla monoposto 2024?".

"Non posso pensare che la Red Bull la scorsa stagione non fosse nelle condizioni di poter sviluppare la loro monoposto, probabilmente hanno deciso di non fare molti aggiornamenti per focalizzare le energie sul nuovo progetto. Mi aspetto una Red Bull estremamente competitiva, ma vedremo presto che tipo di sfida saremo in grado di lanciare in pista”.

Ci aspettiamo di vedere monoposto molti simili tra loro e, soprattutto, molto vicine al concetto Red Bull. Credi che sarà così?

“In termini di forma delle monoposto non so, ma in tutta onestà sembra esserci una tendenza alla convergenza quando si tratta di alcuni tipi di geometrie. Allo stesso tempo credo che gran parte della performance sia nei dettagli, la Red Bull fa un buon lavoro non solo nella forma della monoposto ma anche in tanti dettagli che sono molto importanti. Il miglior campo di pressione dell'aria intorno alla tua auto può essere ottenuto con soluzioni che possono variare molto in termini di aspetto macroscopico dell'auto, per questo non credo che tutto sarà convergente o modellato sulle forme Red Bull. Il nostro sviluppo delle prestazioni sembra essere lineare con quanto definito l’anno scorso, un lavoro iniziato con gli aggiornamenti portati in Austria e a Singapore”.

Avete un tandem di piloti molto quotato. Come credi si svilupperà il rapporto tra Lando e Oscar nel 2024?

“Il loro rapporto è un punto di forza della squadra. Devo dire che essere compagno di squadra di Lando è piacevole, abbiamo già visto come ha funzionato con Carlos (Sainz) e Daniel (Ricciardo), quindi bisogna riconoscere le capacità di Lando nel sapere instaurare un rapporto costruttivo che va a beneficio della squadra e di entrambi i piloti."

"Anche Oscar ha un’attitudine simile, è cresciuto molto e possiamo vedere che ormai si è creata una collaborazione molto funzionale tra lui e Lando. Lo scorso anno abbiamo visto che i due si assomigliano molto in termini di guida, già dalle prove libere guardando i rispettivi dati capivano entrambi dove poter migliorare, e questo cui ha garantito un bell’aiuto. Come tutti i rapporti credo che sia comunque sempre possibile migliorare, se pensiamo alle opportunità che abbiamo guardando al futuro, parliamo sempre degli aspetti tecnici, della macchina".

"Ma guardando a quanto fatto la scorsa stagione, ci sono state alcune sessioni di qualifica in cui non ci siamo meritava il potenziale della monoposto, quindi si può sempre far meglio anche attraverso la collaborazione dei piloti. Ma siamo in un'ottima posizione da questo punto di vista”.

Photo by: Jake Grant / Motorsport Images Lando Norris insegue la prima vittoria in F1 con la McLaren

Nel 2023 Lando ha disputato una buona stagione ma non priva di errori, in alcuni casi arrivati in momenti chiave. Cosa ti aspetti da questo punto di vista?

“Sicuramente è stata una stagione buona per Lando, se guardiamo i numeri a partire dal Gran Premio d’Austria credo che sia stato il migliore in termini di punti dietro a Max. Questo riflette la qualità della guida, la prestazione di cui è capace, e credo che oggi sia ai vertici della griglia. Allo stesso tempo abbiamo avuto dei contatti ravvicinati con… alcuni muri, ad esempio nelle qualifiche in Arabia Saudita, ma non credo ci sia un singolo elemento che abbia contribuito a questi errori, quando hai a che fare con campioni devi guardare alle opportunità in modo molto olistico".

"È tutto molto connesso, come lo stato fisico è collegato allo stato mentale e al benessere generale e all'integrazione all'interno della squadra. È un contesto così competitivo da richiedere di essere costantemente al top, questo è ciò che fa la differenza. Credo che ci sia una parte di potenziale in Lando che è ancora inesplorato, a volte ci sorprende con delle performance inattese, ad esempio la pole nella Sprint in Brasile arrivata dopo che aveva perso due-tre decimi nel primo settore. Come è riuscito a recuperare nelle altre cinque curve? È stato semplicemente fantastico".

"Detto questo si può sempre migliorare, e la coerenza in questo è ciò che fa la differenza. Credo che Max stia davvero stabilendo nuovi standard in termini di coerenza nel saper ottenere prestazioni elevate, quindi questo è l'obiettivo e lavoriamo con i nostri piloti anche su questo fronte”.

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren

Se la crescita di Oscar dovesse portarlo ad ottenere la vittoria in un Gran Premio prima di Lando, credi che potrebbe essere un grattacapo per la squadra?

“Beh, ammesso che sia un problema sarebbe un bel problema! E non vedo l’ora di averlo! Sarebbe in sé un risultato incredibile considerando quello che abbiamo visto l’anno scorso con la Red Bull, quindi se riusciremo a vincere una gara con Oscar credo che sarebbe un’emozione incredibile e lo sarebbe anche per Lando, perché vorrebbe dire che abbiamo una macchina in grado di vincere delle gare".

"Se mi proietto per un secondo nella testa di Lando, penso che si chiederebbe ‘cosa devo fare di meglio per ottenere quello che ha ottenuto Oscar?’. Sono convinto che tutto sia in evoluzione, anche i piloti. Verstappen non è lo stesso pilota del 2022 o del 2021, e sicuramente non è il pilota degli esordi. È tutta una questione di miglioramento, e questo è sicuramente il modo in cui Lando elaborerebbe quella situazione, ed a ruoli invertiti lo stesso vale per Oscar”.

Lo scorso anno avevate un dubbio in merito all’imprevedibilità della monoposto in alcune situazioni, un’ipotesi che ha preso forma soprattutto dopo alcuni errori in qualifica di Norris. Avete avuto la possibilità di fare chiarezza?

“Sì, ci siamo chiesti se avessimo reso la macchina più veloce ma in qualche modo anche leggermente più difficile da sfruttare quando si arrivava al limite in qualifica. Abbiamo verificato innanzitutto se si trattasse solo di episodi casuali o se effettivamente erano correlati dal punto di vista tecnico. Pensiamo che ci siano alcune aree che influiscono sull’aerodinamica, ma su queste monoposto aerodinamica e guida vanno praticamente di pari passo, perché l’obiettivo è poter girare il più in basso è possibile".

"Questa è un’area che merita una certa attenzione, poi ci sono alcune altre aree che non voglio rivelare solo per una questione di protezione della nostra proprietà intellettuale, ma confermo che è stata una delle priorità dell’inverno. Alcuni dei vantaggi potrebbero arrivare già con la prima versione della monoposto 2024, altri arriveranno con successivi sviluppi”.