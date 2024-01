F1 | Mercedes-Alpine: confermate le date di lancio delle auto 2024

Ci sono altre due date da aggiungere al calendario. Nella giornata di oggi, sia Mercedes che Alpine hanno svelato la data di presentazione delle loro nuove monoposto, con cui daranno il via alla stagione 2024 in attesa dei test e del primo appuntamento del campionato in Bahrain.

Una delle vetture su cui vi sarà grande attenzione al lancio sarà senza ombra di dubbio la W15, la nuova vettura con cui la Stella ha intenzione di risalire la classifica e tornare alla vittoria dopo una stagione senza successi nel 2023. La monoposto verrà svelata in diretta mercoledì 14 febbraio dal tracciato britannico di Silverstone, confermando l’anticipazione di Motorsport.com.

La Mercedes si appresta a vivere una stagione 2024 cruciale, perché rappresenterà un ulteriore passo verso un nuovo concept su cui ha lavorato anche James Allison, tornato alla direzione tecnica del team dopo la deludente stagione 2022 e un amaro inizio di 2023 in cui è emersa in maniera chiara la scarsa competitività del progetto W14 nei confronti della Red Bull.

Photo by: Giorgio Piola Dettaglio tecnico della Mercedes F1 W14

Per cercare di invertire la rotta, Mercedes aveva apportato modifiche significative al proprio pacchetto a partire dal Weekend del Gran Premio di Monaco lo scorso maggio, ma non è riuscita a sfruttare al meglio le nuove soluzioni perché alcuni elementi erano stato ideati e progettati per funzionare in simbiosi con il vecchio concept senza pance. Per questo motivo sarà modificato il telaio e sarà rivista anche la posizione del cockpit, di cui si era lamentato in più occasioni Lewis Hamilton sostenendo che fosse troppo avanzata.

La grande giornata in casa Alpine sarà invece il prossimo 7 febbraio, confermando l’anticipazione data da Motorsport.com lo scorso dicembre. Si tratterà di una giornata importante per la scuderia transalpina, non solo perché sarà rappresenterà l’atto di inizio della stagione di Formula 1, ma anche perché sarà un evento in cui vi sarà anche il lancio ufficiale in contemporanea dell’Hypercar Alpine. La A424 LMDh sarà la vettura con cui il marchio francese prenderà parte al prossimo mondiale WEC con il nuovo acquisto Mick Schumacher, che farà così il suo debutto nella classe regina del campionato Endurance.

Dopo il deludente 2023 in Formula 1, l’Alpine andrà alla caccia di una stagione più convincente e che si sta aprendo con numerose novità sul fronte tecnico. In primo luogo, verrà snellito il telaio per garantire un grado di libertà maggiore sul fronte aerodinamico, aspetto che l’anno scorso ha costretto il team a rinviare alcuni aggiornamenti al 2024. Inoltre, nel corso della stagione debutterà anche un nuovo software della Power Unit, il quale dovrebbe garantire maggior efficienza nella gestione dell’energia. In attesa della presentazione, la nuova vettura ha già completato il fire-up nella sede di Enstone, dove gli ingegneri stanno lavorando sull’assemblaggio e la produzione delle componenti.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523

Confermati, invece, i due piloti, Esteban Ocon e Pierre Gasly, i quali sono però in scadenza a fine anno, motivo per il quale la nuova dirigenza della scuderia dovrà prendere decisioni importanti in merito a una possibile riconferma della line-up, oppure valutare di muoversi sul mercato.

Ferrari è stata la prima a confermare il lancio della monoposto 2024 per il prossimo 13 febbraio, a cui sono seguiti anche gli annunci della Williams e della Sauber per il prossimo 5 febbraio. Altra conferma è stata quella dell’Aston Martin, che toglierà i veli all’AMR24 di Fernando Alonso e Lance Stroll il 13 febbraio.