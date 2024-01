F1 | Red Bull RB20: l’evento di lancio fissato per il 15 febbraio

È la giornata degli annunci. Dopo Alpine e Mercedes, che hanno confermato le presentazioni delle vetture 2024 rispettivamente per il 7 e il 14 febbraio, anche Red Bull ha annunciato ufficialmente la data in cui verrà tenuto il classico evento che precede la stagione, con l’unveiling della livrea della RB20.

La data scelta dalla scuderia di Milton Keynes è quella del 15 febbraio, quindi il giorno seguente al lancio della W15 e due giorno dopo la presentazione della nuova monoposto della Ferrari. Non si sa se la Red Bull svelerà la sua vera vettura RB20 per la stagione 2024 come nel caso della scuderia di Maranello e quella di Brackley, oppure se si limiterà a mostrare la sua livrea aggiornata su una show car come avvenuto nelle ultime stagioni, ipotesi più realistica.

Nel 2022, infatti, la squadra di Milton Keynes aveva infatti presentato la showcar della FOM con la sua classica livrea soprattutto per confermare l’arrivo del nuovo main sponsor Oracle, mentre nel 2023 si è tenuto un evento negli Stati Uniti per annunciare la partnership con Ford per il ciclo regolamentare che prenderà il via nel 2026.

Prima della rivoluzione regolamentare del 2022, in diverse occasioni Red Bull aveva effettivamente presentato la sua nuova monoposto digitalmente, con il rilascio di poche immagini selezionate che, chiaramente, non permettevano di scorgere tutti i dettagli prima del debutto in pista.

Dati i precedenti e la tendenza a non svelare troppo, è logico pensare che la vera RB20 sarà realmente visibile solamente nella tre giorni di test pre-stagionali che sarà svolta a Sakhir, in Bahrain, nella settimana precedente all’inizio del mondiale.

La RB20 dovrà raccogliere la pesante eredità della monoposto che nella scorsa stagione ha saputo conquistare ben 21 Gran Premi su 22 tappe del mondiale, ovvero la RB19, la quale è stata in grado di riscrivere record su record. Al volante ci saranno ancora una volta il campione del mondo in carica, Max Verstappen, che andrà alla caccia del suo quarto titolo mondiale che lo porterebbe ad eguagliare Alain Prost e Sebastian Vettel, un altro grande volto del mondo Red Bull, a cui sarà affiancato il confermato Sergio Perez. Nel 2024 il messicano si gioca il sedile che ha mantenuto nonostante una parte centrale di 2023 in cui è stato suo malgrado protagonista di qualche fine settimana abbastanza deludente.

Ferrari è stata la prima a confermare il lancio della monoposto 2024 per il prossimo 13 febbraio, a cui sono seguiti anche gli annunci della Williams e della Sauber per il prossimo 5 febbraio. Altra conferma è stata quella dell’Aston Martin, che toglierà i veli all’AMR24 di Fernando Alonso e Lance Stroll il 13 febbraio. Qui il calendario completo delle presentazioni.