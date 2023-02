F1 | Shovlin: "Mercedes potrebbe pentirsi di aver lasciato De Vries"

Carica lettore audio

Sulla scia di un impressionante debutto in Formula 1 al Gran Premio d'Italia dello scorso anno, dove ottenne punti dopo aver sostituito l'indisposto Alex Albon alla Williams, Nyck De Vries è riuscito a ottenere un sedile in AlphaTauri.

Parlando in un nuovo libro in merito alle carriere dei piloti olandesi Max Verstappen e Nyck de Vries, E Shovlin non si è trattenuto dal sottolineare il talento del neo-pilota della squadra italiana.

"Non ho dubbi che Nyck abbia la capacità giuste per vincere delle gare se si trova con la squadra giusta e con la macchina giusta", ha dichiarato il responsabile degli ingegneri Mercedes nel libro intitolato “Max & Nyck”.

"Se [De Vries] riuscirà a diventare campione del mondo, dipenderà da lui. Ha meno tempo per riuscirci data la sua età, ma compensa con la sua esperienza".

"Avevamo un accordo con Nyck: se non fossimo riusciti a metterlo in una squadra Mercedes, avrebbe potuto scegliere l'opzione migliore. E potremmo pentirci di averlo lasciato andare”.

"Non mi sorprenderebbe se tra non molto ci ritrovassimo a correre contro di lui nel team ufficiale Red Bull. Non sarei affatto sorpreso se ciò accadesse nei prossimi 12 mesi o giù di lì".

“Max & Nyck” è in uscito nei Paesi Bassi e gli autori Ivo Pakvis e Stijn Keuris hanno tentato di analizzare l'impatto di Max Verstappen sulla Formula 1. Inoltre, è stato anche sottolineato il ruolo dell'asso della Red Bull nel contribuire ad avere due piloti olandesi sulla griglia di partenza nel 2023.

Gli autori descrivono inoltre l'insolito percorso di de Vries verso la massima categoria automobilistica e come il pilota ventottenne abbia colto una opportunità inaspettata per realizzare il suo sogno in F1.

Nyck de Vries durante il Gran Premio d'Italia 2022 con la Williams FW44. Photo by: Williams

Nonostante l'evidente talento di de Vries, Shovlin ha dichiarato che la Mercedes non poteva impedirgli di ottenere un posto in F1 altrove quando si è presentata l'occasione. "Si è inserito molto bene nella nostra squadra, ma non si può trattenere qualcuno. Era il pilota di riserva ideale per noi. Se avessimo potuto tenerlo a disposizione per utilizzarlo in caso di necessità, l'avremmo fatto, ma avremmo impedito a un pilota di inseguire il suo sogno".

"Il suo titolo di Formula E ha significato molto per il marchio Mercedes ed è stato eccellente anche come pilota di riserva. Per questo motivo abbiamo voluto aiutarlo ulteriormente. Questo è importante anche per il futuro. La possibilità che Nyck voglia tornare in questa squadra sarà influenzata da quanto siamo stati corretti con lui nel corso degli anni. Non c'è nulla per cui non si possa dire che Nyck non guiderà una Mercedes in futuro".

Il fatto che i capi della Red Bull in F1 siano stati veloci nell'offrire a de Vries un contratto AlphaTauri dopo la sua apparizione a Monza non ha sorpreso minimamente Shovlin. "Quello che mi sembra strano è che non ci sia stata una lotta più accesa per farlo entrare in squadra", ha detto.

"Solo la Red Bull ha fatto una scelta basata esclusivamente sulle capacità. E credo che ci siano stati elementi politici dietro il suo mancato arrivo altrove".