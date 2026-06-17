F1 annuncia una riduzione del 35% delle emissioni di CO2 in vista dell'obiettivo di zero entro il 2030

La Formula 1 afferma di aver ridotto le proprie emissioni di carbonio del 12% nel 2025, mantenendosi in linea con l’obiettivo di raggiungere una riduzione del 50% entro il 2030.

La F1 si è prefissata l’obiettivo di diventare “Net Zero” entro il 2030, risultato che, secondo quanto dichiarato, sarà raggiunto attraverso una riduzione del 50% delle proprie emissioni rispetto ai livelli del 2018. Per le restanti emissioni inevitabili legate all’organizzazione di un fitto calendario di 24 gare, il campionato ricorrerà a quello che definisce un «programma di compensazione credibile».

Nel suo ultimo rapporto, verificato dalla società di rendicontazione delle emissioni di carbonio Normative, le attività della F1, sia negli stabilimenti che nei circuiti e durante i numerosi spostamenti tra i due, hanno generato 148.805 tco2e (tonnellate di anidride carbonica equivalente), con una riduzione dell’11,8% rispetto al dato del 2024 pari a 168.720.

Rispetto al dato di riferimento di 228.793 tco2e del 2018, la F1 ha ridotto le proprie emissioni del 35% negli ultimi otto anni, mantenendosi in linea con l’obiettivo di dimezzarle nei prossimi quattro anni entro il 2030.

I risultati più significativi sono stati ottenuti nei vari stabilimenti e strutture gestiti dalla direzione della F1 e dai suoi team, grazie alla transizione verso fonti di energia rinnovabile.

La F1 ha inoltre ridotto le emissioni legate agli spostamenti aumentando gli investimenti in carburante sostenibile per l’aviazione e ricorrendo maggiormente alle operazioni a distanza, riducendo così la quantità di merci trasportate verso ogni gara. Sempre più scuderie sono passate all’uso di carburante sostenibile per i propri camion, mentre la F1 ha iniziato a investire in carburante marittimo sostenibile per il trasporto via mare.

A seguito delle sperimentazioni effettuate in occasione del Gran Premio d’Austria del 2023, la F1 ha ora esteso l’uso delle energie rinnovabili a tutte le gare europee per le operazioni nel paddock, utilizzando una combinazione di energia solare e HVO (olio vegetale idrotrattato).

Mercedes ha messo in campo il Mercedes-Benz eActros 600 completamente elettrico per la stagione europea del 2026, a integrazione di una flotta più ampia di camion alimentati con biocarburante HVO100. Foto di: Mercedes

In futuro, la FOM si spingerà ancora oltre, concentrando una maggiore quantità di attrezzature negli hub regionali anziché trasportarle avanti e indietro dal Regno Unito in aereo; si prevede che entro il 2030 il 50% delle attuali trasmissioni televisive della Formula 1 e delle relative spedizioni non sarà più trasportato per via aerea. Per il 2026 e oltre, anche l’accorpamento delle gare di Montreal e Miami dovrebbe consentire ulteriori risparmi.

“La sostenibilità è alla base di ogni decisione che prendiamo”, ha dichiarato Ellen Jones, responsabile ESG della Formula 1. «Raddoppiando l’investimento dello sport nel carburante sostenibile per l’aviazione (SAF), effettuando il nostro primo investimento nel carburante sostenibile per il trasporto marittimo e continuando a lavorare a stretto contatto con promotori, scuderie e partner, stiamo promuovendo ulteriori riduzioni delle emissioni, accelerando al contempo l’adozione delle tecnologie più recenti.

«Queste azioni dimostrano la nostra costante determinazione a fare da apripista attraverso l’innovazione sostenibile. Mentre ci avviciniamo al nostro obiettivo di azzeramento delle emissioni nette entro il 2030, il “Future Race Operations Programme” garantirà ulteriori riduzioni significative nei prossimi anni, insieme al pieno impatto della razionalizzazione del calendario, che entrerà in vigore a partire dalla stagione 2026.

"Nel loro insieme, queste iniziative dimostrano che le operazioni sostenibili non solo sono possibili su scala globale, ma possono essere realizzate senza compromettere le prestazioni, l’ambizione o lo spettacolo che contraddistinguono la Formula 1”.