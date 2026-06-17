F1 | Hamilton e la prima vittoria Ferrari: tutti i fattori dietro al trionfo di Barcellona
In questo nuovo video, Gianluca D'Alessandro analizza tutti i fattori che hanno contribuito al primo successo di Lewis Hamilton con la Ferrari: scopriamoli insieme attraverso i dati offerti dalla telemetria di Barcellona.
Ultime notizie
F1 | Taccuini, velocità e maturità: come Fornaroli ha colpito la McLaren nel debutto a Barcellona
MotoGP | Taramasso: "L'asfalto nuovo assottiglia il gap tra le mescole, ma a Brno serve stabilità"
WEC | Porsche sta alla finestra: "Regole 2030 un passo avanti, ma non abbiamo ancora deciso se tornare"
Una nuova biposto scoperta da 710 CV è su strada: Nichols N1A
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments