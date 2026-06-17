F1 | Russell: i 18 punti guadagnati su Kimi non bastano per arginare un sorpasso che sa di sconfitta

C'è più felicità per i 18 punti recuperati o più amarezza per l’ennesimo schiaffo morale? La domanda è semplice; la risposta, invece, è tremendamente complicata. Perché il fine settimana al Montmelò è perfetto per raccontare il paradosso di George Russell, un pilota che ha fatto quasi tutto bene e che, allo stesso tempo, è uscito da Barcellona con la sensazione di essere stato nuovamente messo in ombra dal compagno di squadra non tanto dal risultato, ma dalla percezione.

Il britannico ha conquistato la decima pole position della sua carriera, interrompendo settimane di frustrazione e ricordando al paddock di essere ancora uno dei migliori interpreti del giro secco della Formula 1 contemporanea. Mercedes gli ha consegnato una vettura competitiva e lui l'ha portata davanti a tutti, lasciandosi alle spalle Lewis Hamilton e Kimi Antonelli. Alla partenza ha fatto ciò che doveva fare un poleman: scatto perfetto, leadership mantenuta, controllo della corsa. Insomma, per lunghi tratti è sembrato lui il protagonista della domenica catalana.

Poi, però, è arrivato il momento che racconta tutto. Antonelli, dopo una gara costruita con pazienza - e una strategia che ha fatto discutere - è riuscito a superare il compagno di squadra in pista, prendendosi la seconda posizione. Un sorpasso che, nella narrazione della stagione, vale quanto una dichiarazione di forza, la conferma che, quando il ritmo conta davvero, il ragazzo continua a trovare qualcosa che il suo più esperto compagno non riesce a replicare.

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Meet the new boss, same as the old boss", dice una vecchia canzone degli Who. Un verso che potrebbe adattarsi bene a George dopo Barcellona. È stato lui, per anni, il giovane destinato a raccogliere l'eredità di Hamilton. Il ragazzo veloce, metodico, preparato, quello che avrebbe guidato la Mercedes nel dopo-Lewis. Ma il 2026 ha cambiato il copione, e Russell si ritrova improvvisamente nella posizione che un tempo apparteneva a Hamilton: quella del pilota con esperienza che deve difendersi dall'onda di un talento generazionale.

La differenza è che Hamilton, per oltre un decennio, ha quasi sempre vinto queste battaglie. Russell, invece, le sta perdendo, anche quando il risultato sembra raccontare altro. Sì, perché la classifica dice che George lascia la Catalogna con 18 punti recuperati sul leader del Mondiale. Quindi, in termini aritmetici è una domenica da incorniciare, in termini emotivi, molto meno.

Perché Antonelli stava davanti, era più veloce e aveva costruito un altro pomeriggio da leader fino a quando la meccanica non ha deciso per lui. Prima della tappa di Barcellona, Antonelli aveva vinto cinque gare consecutive costruendosi un vantaggio enorme nella classifica iridata. Mentre Russell, dopo Monaco, aveva ammesso che la lotta per il titolo sembrava ormai fuori portata dopo una serie di episodi negativi che avevano caratterizzato la sua stagione. Questa volta, però, la sfortuna non c’entra.

Se Antonelli non si fosse fermato, probabilmente oggi parleremmo dell'ennesima vittoria del ragazzo di Bologna o, quantomeno, dell'ennesimo arrivo davanti al compagno di squadra. Un compagno di squadra che non sta vivendo una stagione negativa, anzi. Il problema, è che la sua stagione viene misurata contro qualcosa di straordinario. Come accadde ad Alonso con Hamilton, a Webber con Vettel, a Vettel con Ricciardo e così via. Quando dall'altra parte del box c'è un giovane talento, la normalità diventa insufficiente, persino l'eccellenza rischia di sembrare ordinaria.

E allora ecco che il secondo posto di George della scorsa domenica rappresenta quel territorio grigio che separa la soddisfazione dalla frustrazione. Sa di aver ottenuto il massimo disponibile dopo il capolavoro strategico della Ferrari e di Lewis, autore della sua prima vittoria in rosso. Sa di aver riportato punti importanti nella sua rincorsa mondiale. Sa di aver mostrato una reazione da pilota maturo dopo settimane complicate. Ma sa anche che, per l'ennesima volta, il confronto diretto con Antonelli non ha prodotto la risposta che cercava.

La stagione sta diventando sempre più una battaglia psicologica prima ancora che tecnica: in questa battaglia, Russell, continua a trovarsi davanti un avversario che sembra appartenere a una dimensione diversa. La classifica dirà che George è tornato in corsa, mentre il cronometro, continua a sussurrare il nome di Antonelli. E il problema per Russell è che, ormai, tutti lo sentono.