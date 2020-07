Renault: c'è di nuovo il reclamo contro Racing Point!

Come previsto da larga parte del paddock, la Renault al termine del Gran Premio d’Ungheria ha presentato reclamo nei confronti della Racing Point.

Il team francese ha confermato la stessa richiesta al collegio dei Commissari Sportivi presentata sette giorni fa a Spielberg (prese d’aria dei freni anteriori che sarebbero state copiate integralmente dal progetto Mercedes 2019) un’azione necessaria per consentire (in caso di decisione favorevole da parte della FIA) di privare la Racing Point anche della quarta e settima posizione conquistate oggi a Budapest.

Il reclamo-bis della Renault complicherà un po' il lavoro della FIA, poiché la protesta presentata oggi diventa di competenza del collegio dei Commissari Sportivi in servizio nel Gran Premio di Ungheria, che non ha alcun elemento in comune con chi ha operato a Spielberg sette giorni fa.

Secondo informazioni raccolte alla vigilia del weekend, la Federazione Internazionale potrebbe decidere per una commissione unica (probabilmente il collegio del Gran Premio di Stiria) che opererà sulla vicenda con effetti su tutte le gare in cui la Renault dovesse presentare il medesimo reclamo.