F1 | Prolungato l'accordo con Zandvoort fino al 2025

Carica lettore audio

Cavalcando l'onda dell'interesse suscitato da Max Verstappen fin dal suo debutto nel 2015, Zandvoort ha subìto notevoli cambiamenti e investito per essere agli standard della F1 prima di ospitare il suo primo gran premio l'anno scorso, il cui ritorno è stato ritardato dalla pandemia di Covid-19.

È stato firmato un accordo iniziale di tre anni a partire dal 2020, ma il ritardo ha fatto slittare la scadenza a dopo la gara del 2023, ed erano in corso trattative per firmare un'estensione.

Giovedì la F1 ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Zandvoort per rimanere in calendario per i prossimi tre anni, fino alla fine del 2025.

Il Gran Premio d'Olanda ha ospitato per la prima volta una prova del campionato mondiale di F1 nel 1952 ed è stato una colonna portante del calendario fino al 1985, prima di uscire dal programma.

Il circuito è diventato più noto per eventi di livello europeo, tra cui il Masters of Formula 3, prima che gli sforzi per riportarlo alle esigenze della F1 si intensificassero dopo il debutto di Verstappen.

Zandvoort è stato elogiato da tutto il paddock della F1 per il suo approccio e accoglienza, garantendo che l'esperienza dei fan sia completata da numerosi eventi fuori pista e dalla facilità di accesso per chi partecipa alla gara.

A maggio, Frédéric Vasseur, capo dell'Alfa Romeo F1, aveva dichiarato che Zandvoort segnava un "grande cambiamento" per la F1, concentrandosi "non solo sullo spettacolo, ma anche su tutto ciò che circonda il gran premio".

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Ferrari

La gara di quest'anno ha registrato il tutto esaurito, con 100.000 spettatori, e ha visto la vittoria di Max Verstappen, dopo una sfida serrata con il rivale della Mercedes, Lewis Hamilton.

Gli organizzatori della gara sono stati però costretti ad allontanare diversi tifosi dal circuito per l'uso di razzi, che non potevano essere portati in pista. Le qualifiche hanno dovuto essere interrotte con bandiera rossa in una fase a causa di un razzo lanciato in pista, mentre un secondo è stato lanciato durante la Q3 prima di finire sotto il muretto dei box.

Verstappen ha condannato l'episodio definendolo "stupido", mentre il capo della Mercedes, Toto Wolff, ha mostrato la sua delusione dando degli "idioti totali" a quelli che hanno rovinato un'atmosfera bellissima.

"L'atmosfera qui è fantastica", aveva dichiarato Wolff. "L'entusiasmo per Max ha infiammato l'intero paese e questo è perfetto da vedere. Le mie esperienze con i tifosi sono positive".