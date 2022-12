F1 | Leclerc campione generoso: scatta selfie con i fan a Fiorano

Carica lettore audio

Charles Leclerc è un pilota istintivo, genuino. Il monegasco è quello che appare: non è capace di retro pensieri e tanto meno può essere considerato un… congiuratore che ha giocato la sua partita per far fuori Mattia Binotto dal ruolo di team principal.

Magari è un ragazzo che si lascia prendere dalle emozioni. La riprova l’abbiamo avuta ieri, alla conclusione della lunga giornata di test a Fiorano quando ha girato con la F1-75 per l’ultima volta per sviluppare le gomme rain della Pirelli.

Charles Leclerc firma gli autografi ai tifosi dopo il test a Fiorano con le gomme rain Pirelli Photo by: Ferrari

Charles ha svolto in modo diligente il lavoro più noioso che può essere richiesto a un pilota: girare a un passo pre definito per valutare il comportamento delle diverse mescole di gomme scanalate che il fornitore unico ha portato nel tentativo di migliorare il warm up di full wet e intermedia nella speranza di abolire con le Cinturato l’uso delle termo coperte già dal prossimo anno.

Finito il lavoro in pista, Leclerc ha voluto rendere omaggio ai tifosi che si sono appostati nei pochi punti in cui la pista di Fiorano è ancora visibile dalle reti esterne e si è concesso ai fan che sono rimasti per ore al freddo per seguire la rossa che girava.

Charles Leclerc, Ferrari con i fan a Fiorano Photo by: Ferrari Charles Leclerc, Ferrari con i fan a Fiorano Photo by: Ferrari

Charles ha risalito la scarpata dopo essere stato accompagnato in prossimità del tornantino con la vettura anti incendio e ha firmato autografi e scattato selfie, soddisfacendo con pazienza le aspettative dei suoi tifosi.

Il “principino” ha dato una bella dimostrazione d’affetto nei confronti dei fan andando volutamente loro incontro: si è concesso un “fuori programma” che non era stato programmato ma che certo ha… scaldato l’animo di chi si era congelato dietro alle reti della pista di casa della Ferrari, non più abituata a ospitare test di Formula 1 come in passato.

La musica dello 066/7 ha richiamato gli appassionati e Leclerc ha soddisfatto quanti non si sarebbero aspettati di vedere il loro idolo a bordo pista. Bravo campione…