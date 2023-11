F1 | Pirelli, Isola: "A Las Vegas dura tenere le giuste temperature"

Las Vegas, penultimo appuntamento della stagione 2023 di Formula 1. Terzo e ultimo appuntamento negli Stati Uniti ma forse quello più patinato e atteso per la novità che rappresenta.

Sul tracciato cittadino che sorge nel Nevada, Pirelli porterà le seguenti mescole:

Pirelli PZero White Hard C3

Pirelli PZero Yellow Medium C4

Pirelli PZero Red Soft C5

Si tratta della scelta più morbida possibile da parte della Casa italiana fornitrice unica di pneumatici di Formula 1. Ricordiamo che la gamma 2023 realizzata da Pirelli va dalla C0, la mescola più dura, e la C5, la più morbida. Questa è dovuta al fatto che a Las Vegas sono previste temperature molto basse.

GP di Las Vegas: i pneumatici in pista

Nel fine settimana del Gran Premio di Las Vegas verrà utilizzata la mescola C3 come P Zero White hard, C4 come P Zero Yellow medium e C5 come P Zero Red soft. Pirelli porterà in Nevada la sua selezione di mescole più morbide della gamma.

Per la prima volta in un Gran Premio le sessioni si svolgeranno a cavallo di due giorni. Gli orari saranno differenti da quelli usuali per gli appuntamenti in notturna. Le prime prove libere saranno giovedì alle 20:30 mentre le FP2 sono programmate dalla mezzanotte all’una di notte di venerdì. Lo stesso giorno, alle 20:30 si terranno le FP3 e infine le qualifiche da mezzanotte all’una di sabato 18 novembre. La gara sarà sabato sera, alle 22.

Il nuovo circuito di Las Vegas è formato da 17 curve e 3 rettilinei con 2 zone DRS. La lunghezza del layout è di 6,12 chilometri e la velocità massima stimata è di 342 km/h. La linea d’arrivo è all’angolo tra Harmon Avenue e Koval Lane e il tracciato si estende dalla S. Las Vegas Boulevard alla Sands Avenue. I giri previsti per la gara sono 50.

Per il ritorno della Formula 1 a Las Vegas è prevista una cerimonia d’apertura, mercoledì a partire dalle 19:30. Tra gli artisti che si esibiranno ci sono Steve Aoki, i Thirty Seconds to Mars, will.i.am e i circensi del Cirque du Soleil.

Prima di scegliere il layout definitivo del circuito cittadino, sono state disegnate più di 30 varianti. La costruzione delle principali strutture, tra cui l’edificio box a forma di logo della Formula 1, della pit-lane e del paddock ha richiesto poco più di un anno.

La massima competizione automobilistica ha corso a Las Vegas, come ultimo appuntamento delle stagioni 1981 e 1982, due eventi denominati Caesars Palace Grand Prix. In entrambe le occasioni, la gara decretò il campione del mondo di quell’anno: nel 1981 vinse il Gran Premio Alan Jones su una Williams ma il titolo andò a Nelson Piquet (Brabham). L’anno seguente ad aggiudicarsi la gara fu Michele Alboreto con la Tyrrell mentre Keke Rosberg conquistò il campionato Piloti, con la Ferrari campione fra i Costruttori.

Il Las Vegas Strip Circuit passerà vicino a The Sphere, un edificio dalla forma sferica alto 110 metri e completamente ricoperto da 1,2 milioni di pannelli led. All’interno della struttura, la più grande al mondo di questo tipo, è presente uno schermo da 15mila m 2 con una risoluzione di 16k. Costata 2,3 miliardi di dollari, The Sphere è stata inaugurata a inizio ottobre con un concerto degli U2. Durante il fine settimana, illuminerà il circuito con la riproduzione di uno pneumatico Pirelli P Zero Elect, alternato al logo dell’azienda dalla P lunga. Anche il tetto del nuovo edificio che ospiterà i box e il Paddock Club avrà un’animazione personalizzata di Pirelli.

I piloti che saliranno sul podio del Gran Premio indosseranno una speciale edizione dei Podium Cap Pirelli, coi ricami realizzati, per l'occasione, in color oro. Sul lato del cappellino ci sarà la bandiera a stelle e strisce, in onore della nazione che ospita la gara, e sul retro la scritta "Las Vegas 2023". Una variazione di questa speciale edizione del Podium Cap è disponibile al pubblico presso tutti i rivenditori autorizzati.

GP di Las Vegas: il commento di Mario Isola

Mario Isola, responsabile motorsport di Pirelli, ha commentato così il penultimo evento del Mondiale 2023 di Formula 1: "La F1 torna negli Stati Uniti per la terza volta in questa stagione dopo gli appuntamenti di Miami e Austin. E lo fa con uno dei Gran Premi più attesi dell’anno, quello di Las Vegas, dove la massima competizione automobilistica non si esibiva dal 1982. Sarà un Gran Premio affascinante perché si svolgerà in una città che fa dello spettacolo la sua caratteristica principale e tutti noi che lavoriamo in questo sport vogliamo offrire agli spettatori qualcosa di unico e all’altezza della sua fama".

"Sia per le squadre che per noi, sarà anche una sfida tecnica particolare che affronteremo senza alcun punto di riferimento, ad eccezione delle simulazioni. Nessuno, infatti, ha mai corso sul Las Vegas Strip Circuit, un tracciato lungo 6,12 chilometri – secondo soltanto a Spa-Francorchamps nel calendario iridato di quest’anno – e caratterizzato da tre rettilinei e 17 curve. L’asfalto sarà un mix fra il manto stradale cittadino, in particolare sulla Strip, e parti totalmente riasfaltate per l’occasione, aggiungendo così un’ulteriore incognita. Va tenuto presente, inoltre, che non ci saranno gare di contorno al Gran Premio e che il tracciato sarà riaperto al traffico stradale per buona parte della giornata, il che non dovrebbe permettere il consueto livello di gommatura dell’asfalto e il conseguente miglioramento delle condizioni di aderenza".

"Ci aspettiamo vetture con un livello di carico aerodinamico piuttosto basso, simile a quelli utilizzati su tracciati come Baku o, ancor più verosimilmente, Monza: la velocità di punta sarà infatti un aspetto molto importante da tenere in considerazione per essere competitivi. Inoltre, tutte le sessioni si svolgeranno in notturna, con temperature dell’aria e dell’asfalto decisamente inusuali per un weekend di gara, più simili a quelle che s’incontravano quando i test di inizio stagione si svolgevano in Europa. Le lunghe percorrenze in rettilineo renderanno ancor più complicata la fase di riscaldamento dei pneumatici in qualifica ma anche il mantenimento di una temperatura adeguata in gara, riproponendo – in maniera probabilmente più esasperata – una condizione che si verifica di solito a Baku".

"Tutto ciò considerato, abbiamo scelto per Las Vegas il tris di mescole più morbido fra quelle disponibili: C3, C4 e C5 dovrebbero garantire un buon livello di grip. Le prescrizioni per la pressione delle gomme indicano un minimo di 27 psi per l’asse anteriore e 24,5 psi per il posteriore. Sono valori la cui definizione è dovuta sia alle basse temperature attese durante le sessioni sia alla configurazione del tracciato. Va tenuto presente, infatti, che il freddo riduce la differenza tra la pressione delle gomme a vettura ferma e quella stabilizzata, quando la vettura gira in pista: in movimento, quindi, la pressione crescerà meno che su altri circuiti a causa delle basse temperature dell’asfalto. A regime, pertanto, stimiamo che la pressione in pista rimanga inferiore ai valori registrati su altri tracciati particolarmente impegnativi per i pneumatici come, ad esempio, la stessa Baku".

"Ci sono tutti gli ingredienti per un evento straordinario, ancorché ricco di incognite e di possibili sorprese. Ricordando il grande successo di Elvis Presley, allora... Viva Las Vegas!".

Pressioni minime al via (gomme slick)

Anteriore: 27,0 psi

Posteriore: 24,7 psi

Camber massimo

Anteriore: -3,00°

Posteriore: -1,75°