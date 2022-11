F1 | Norris: "McLaren quinta? Era il massimo possibile"

Carica lettore audio

Dopo una incoraggiante stagione 2021, chiusa al quarto posto nel Costruttori, la McLaren è scivolata al quinto posto superata dalla Alpine.

Il team francese ha prodotto una vettura sì meno affidabile ma comunque più veloce, mentre la squadra di Woking, oltre alle problematiche del progetto, non è stato aiutato dalle ben note difficoltà di Daniel Ricciardo.

Lando Norris ha riconosciuto che la monoposto 2022 non era abbastanza competitiva per ottenere molto di più ed ha dichiarato che la quinta piazza è il posto che spetta alla squadra.

"Sì, è dove meritiamo di essere, in quinta posizione”, ha detto Norris.

"Credo che ci si senta molto delusi quando hai la possibilità di ottenere la quarta posizione nel Costruttori e sai che avresti potuto ottenerla. Noi abbiamo avuto un solo weekend di scarsa affidabilità, mentre Alpine ne ha avuti quattro o cinque, ma per la maggior parte dell'anno loro hanno avuto una macchina più veloce”.

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Erik Junius

"Credo che il fatto di aver lottato con loro così a lungo dimostri quanto sia stato buono il nostro lavoro con un pacchetto onestamente peggiore. Per questo sono molto contento. Abbiamo chiuso in quinta piazza, ma ci sono molte cose positive nel lavoro che stiamo facendo”.

"Siamo solo partiti troppo indietro all'inizio della stagione, quindi speriamo di poter partire molto meglio l'anno prossimo, di essere capaci nel portare avanti lo sviluppo, di fare i progressi che abbiamo fatto in questa stagione ed alla fine otterremo un risultato migliore”.

Norris ha riconosciuto come quest'anno le prestazioni della McLaren "non sono state abbastanza buone", ma ha elogiato i progressi compiuti in tutte le aree operative come, ad esempio, l’aver fatto diventare i pit stop in un punto di forza nelle ultime stagioni.

"Non è stato fatto un lavoro sufficiente da parte di tutta la squadra e, ancora una volta, tutto ciò è dovuto alla macchina che abbiamo avuto", ha aggiunto Norris.

"Sappiamo di aver avuto una stagione molto difficile, ci siamo trovati in difficoltà. L'anno prossimo dobbiamo fare un passo avanti e mi sembra che tutti si stiano impegnando per farlo".

“Credo che tutti qui pista abbiano fatto un ottimo lavoro, dai meccanici agli ingegneri, e credo che abbiamo sfruttato al massimo tutte le opportunità che abbiamo avuto”.

"I meccanici hanno fatto un lavoro eccezionale nell'anno più difficile per i pit stop. Con pneumatici più pesanti e pistole peggiori abbiamo effettuato il pit più veloce di quest'anno oltre ad aver realizzato in più occasioni i pit stop veloci del fine settimana. Molte aree sono su un buon trend”.

"Tutti i meccanici e gli ingegneri sono più carichi che mai per realizzare una vettura migliore. Non è una cosa facile da fare, ma il team ha un buon piano in atto".