F1 | La FIA vieta di arrampicarsi sulle reti dei box per festeggiare

Carica lettore audio

Questra stretta, che pone fine ad una tradizione di lunga data che vedeva il personale delle scuderie "salutare" le proprie vetture in caso di successo, entrerà in vigore a partire dal Gran Premio d'Australia 2023, che si svolgerà questo fine settimana a Melbourne.

L'iniziativa fa seguito alla situazione verificatasi l'ultima volta a Jeddah, quando il personale della Red Bull e dell'Aston Martin è stato notato mentre si arrampicava in cima alla rete metallica che delimita il tracciato cittadino saudita e che è presente nella maggior parte delle piste visitate dalla F1, mentre festeggiavano la conquista del podio da parte di Sergio Perez, Max Verstappen e Fernando Alonso.

Inoltre, il personale della squadra è stato avvistato mentre si arrampicava in cima alla barriera del muretto dei box e si sporgeva sulla pista durante la gara inaugurale della stagione in Bahrain. Ma si tratta di scene piuttosto frequenti nella F1 moderna.

Questo sviluppo nell'applicazione delle norme è iniziato a Melbourne, con la pubblicazione delle note di sicurezza pre-weekend del direttore di gara della, F1 Niels Wittich, che includevano la frase "è vietato arrampicarsi sulla barriera del muretto dei box in qualsiasi momento" e facevano riferimento all'Appendice H, Articolo 2.3.2 del Codice Sportivo Internazionale della FIA - regole che vengono applicate in tutte le categorie sanzionate dall'organo di governo.

Una parte della norma che riguarda questa particolare situazione di scavalcamento delle recinzioni del muretto dei box afferma che "il personale della squadra può accedere alla corsia dei box solo immediatamente prima di dover lavorare su una vettura e deve ritirarsi non appena il lavoro è stato completato".

Prosegue: "È vietato al personale salire sulle recinzioni del muretto dei box in qualsiasi momento. Qualsiasi azione da parte di un team che violi questo divieto sarà segnalata ai commissari sportivi".

Ciò significa che la nuova situazione che i team di F1 si trovano ad affrontare non è l'introduzione di una nuova regola, ma può essere considerata un'interpretazione più restrittiva dell'Appendice H, articolo 2.3.2. Se un membro di una squadra viene individuato in violazione del regolamento, la squadra in questione verrà deferita ai commissari sportivi, ai quali verrà chiesto di valutare se sia necessaria una punizione.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Si ritiene altamente improbabile che una sanzione di questo tipo possa influire sul risultato di gara che la squadra stava festeggiando, ma comunque anche una punizione come una multa ha un nuovo contesto per le squadre che rientrano nell'attuale era del budget cap della F1.

Un aspetto degno di nota relativo a questo nuovo sviluppo è che nella gara di Melbourne è di fatto impossibile per il personale delle squadre trovarsi nelle circostanze pericolose che sono state rilevate a Jeddah.

Le recinzioni che rivestono la maggior parte dei rettilinei dei box nei migliori circuiti omologati FIA Grado Uno si alzano verticalmente e poi si inclinano sulla pista nel tentativo di impedire che parti perse o allentate si sollevino e volino nella corsia dei box. E questo si riflette anche sul lato opposto per proteggere i tifosi sulle tribune.

Tuttavia, invece di utilizzare recinzioni metalliche, il rettilineo dei box di Melbourne è rivestito da spessi pannelli di vetro per consentire ai tifosi una migliore visione dell'azione nella pitlane, il che significa che non sono presenti i "punti di appoggio" forniti dalle tipiche recinzioni metalliche e quindi nessuno può arrampicarsi in alto.

Anche se l'Appendice H, Articolo 2.3.2, viene ora applicata in modo diverso, si sa che i membri delle squadre saranno ancora autorizzati a sporgersi dalle fessure più grandi di tutti i sistemi di protezione del muretto dei box - necessarie per mostrare le tabelle ai piloti - al termine delle gare, a condizione che ciò non si spinga all'estremo e rimanga sicuro.

Si ritiene che la FIA abbia agito per ricordare ai team che è vietato scavalcare le recinzioni - anche se in effetti è stato permesso per molti anni, dato che l'Appendice H, Articolo 2.3.2 non è stato usato in precedenza per minacciare sanzioni in modo così palese - in quanto ha considerato le conseguenze potenzialmente gravi di una persona che cade su una pista dove le auto passano ad alta velocità e spesso vicino al muretto dei box durante le celebrazione alla fine delle gare.

L'organo di governo ha agito anche per eliminare il pericolo che una persona si arrampichi sulle recinzioni dei box e possa far cadere un oggetto sulla pista, mettendo così in pericolo i piloti che passano.