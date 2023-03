F1 | Alfa Romeo: muso più lungo e nuova ala anteriore

Carica lettore audio

L’Alfa Romeo cambia… faccia. La squadra di Hinwil ha portato a Melbourne per la terza gara della stagione di F1 il primo pacchetto di novità: sulla C43, infatti, farà la sua comparsa un nuovo muso e un’ala anteriore rivista e corretta.

I tecnici diretti da Jan Monchaux hanno allungato sensibilmente il naso: finora si adagiava sul secondo elemento dei quattro flap, mentre adesso di prolunga fino alla punta del cucchiaio del profilo principale, cambiando il concetto scelto fino a oggi che era in linea con le scelte di Red Bull e Ferrari e che, invece, si orienta nella direzione intrapresa, per esempio, da Aston Martin e Mercedes.

La nuova ala anteriore dell'Alfa Romeo C43 con il muso più lungo Photo by: Giorgio Piola

La punta del muso è ora meno squadrata e più arrotondata e anche la piccola presa d’aria che era rettangolare ha assunto la forma dello scudetto dell’Alfa Romeo.

Anche l’ala anteriore è totalmente nuova: il cucchiaio al centro è meno pronunciato così come il bordo d’entrata del profilo principale è diventato rettilineo, senza la piccola curvatura che c’era in prossimità della paratia laterale, proprio come accade anche per il secondo elemento piano all’inizio e che poi mostra linee sempre più curve con un andamento ondulato.

Alfa Romeo C43: ecco come era il muso corto che si fermava al secondo elemento dell'ala anteriore Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Il flap mobile ha una corda più lunga per adeguare la soluzione alla pista: Melbourne, infatti, richiede un carico medio-alto La bandella laterale ha mantenuto gli slot che favoriscono l’effetto out-wash che nella concezione moderna è stato introdotto proprio dalla squadra elvetica.

Il tentativo è quello di aumentare l'efficienza aerodinamica visto che la C43 non eccelle nelle velocità massime...