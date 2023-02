F1 | Gasly pronto per Alpine: "Mentalità differente dal periodo Red Bull"

Carica lettore audio

Dopo aver trascorso la maggior parte della sua carriera tra Red Bull, AlphaTauri e Toro Rosso, squadra per cui aveva fatto il proprio debutto nel 2017, in questa stagione Pierre Gasly cambierà completamente realtà, passando all'Alpine.

Gasly era stato promosso nel team senior della Red Bull nel 2019 come sostituto di Daniel Ricciardo, per poi tornare alla Toro Rosso 12 gare più tardi in uno scambio diretto con Alex Albon durante la pausa estiva.

In un'intervista di fine stagione rilasciata a Motorsport.com, Gasly ha spiegato come ritenga che gli insegnamenti tratti dal suo complicato passaggio alla Red Bull, in cui faticò a imporsi, abbiano contribuito a garantire maggior successo in quello che sarà il suo periodo in Alpine.

"Mi sembra che sia passata un'eternità da quando ero in Red Bull, e da allora sono successe tante cose, sia a livello professionale che personale", ha detto il francese.

"Sento davvero di essere cresciuto in tutti i settori. Ricordo quando sono arrivato in Red Bull, le sensazioni che provavo, mentre ora le sensazioni, l'approccio e la mentalità che ho in Alpine sono completamente diversi".

"Ho le idee molto più chiare. Credo che nella mia mente ci sia più chiarezza su cosa sia necessario fare per essere competitivi".

"Voglio soprattutto utilizzare l'esperienza che ho accumulato con AlphaTauri, nei momenti buoni e in quelli cattivi, e l'esperienza che ho acquisito in Red Bull per sfruttare al meglio questa opportunità con Alpine".

"Ho maggior fiducia che questa nuova sfida sarà un successo, non ho dubbi. Dal 2019, anche se si pensa che sono passati solo tre anni, credo che personalmente io sia maturato molto".

Pierre Gasly, Alpine A522 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Una volta tornato alla squadra gemella della Red Bull, Gasly è emerso rapidamente come leader della squadra, ottenendo un podio in Brasile nel 2019 e una vittoria shock a Monza l'anno successivo.

Queste prestazioni hanno fatto salire notevolmente le sue quotazioni, rendendolo il candidato principale per Alpine lo scorso anno dopo la partenza di Fernando Alonso e la perdita del pilota junior Oscar Piastri, diretto alla McLaren.

Gasly ha avuto il suo primo assaggio di macchine Alpine nei test di Abu Dhabi dello scorso novembre, dopo il Gran Premio, dandogli una preziosa opportunità di adattarsi alla squadra in vista dei futuri test pre-stagionali di tre giorni in Bahrain.

Il transalpino ha spiegato di essere entrato in Alpine con una "mentalità molto aperta" riguardo alla vettura, soprattutto dopo aver trascorso così tanto tempo all'interno delle dinamiche Red Bull.

"Sicuramente non ci sarà molto tempo prima dell'inizio della stagione, ma farò tutta la preparazione necessaria e alla fine so di potermi adattare rapidamente", ha aggiunto Gasly.

"L'ho fatto in passato. Devo solo essere consapevole che le cose potrebbero essere molto diverse. Ma potrebbe non esserlo. Potrebbe sembrare subito naturale. Potrebbe non essere naturale fin da subito".

"Ma è molto importante arrivare con la mente aperta".