F1 | Colpo di scena: Fallows in Aston Martin con l'accordo Red Bull

Dan Fallows lascerà la Red Bull per andare all’Aston Martin il 2 aprile 2022. Si è conclusa la lunga diatriba fra le due squadre con un accordo negoziale che sembra aver soddisfatto le parti

Red Bull Technology e Aston Martin hanno raggiunto un’intesa che obbligherà il capo aerodinamico di restare a Milton Keynes fino al 1 aprile, mentre potrà prendere servizio nella squadra di Silverstone come direttore tecnico il giorno dopo, azzerando il periodo di gardening live.

Ricordiamo che Fallows nel giugno 2021 era stato ufficializzato come nuovo direttore tecnico di Aston Martin a partire dal 2022, ma la Red Bull lo aveva subito bloccato ritenendo che il suo contratto prevedeva un gardening di sei mesi che sarebbe scattato non prima del 31 dicembre 2022. Come dire che Dan sarebbe stato operativo per l’Aston Martin non prima del 1 luglio 2023.

Intanto la Red Bull aveva spostato Fallows dal progetto della RB18 allo studio di una vettura stradale. Due mesi dopo l’aerodinamico ha dato le sue dimissioni chiedendo l’immediata uscita da Milton Keynes a causa del suo demansionamento.

La questione era finita in tribunale e, sebbene l’aerodinamico avesse portato l’esempio di altri dipendenti Red Bull che avevano lasciato la squadra senza un adeguato preavviso, il giudice di prima istanza aveva dato ragione alla Red Bull che voleva tutelare i concetti delle nuova monoposto a effetto suolo evitando che potessero essere portati in Aston Martin.

In attesa di una seconda udienza fissata dal 25 al 28 gennaio, le due parti hanno trovato un accordo extra-giudiziale. Dan lascerà la Red Bull dove era in forze dal 2006 ed era considerato il braccio destro di Adrian Newey.

Christian Horner, capo Red Bull Racing, ha dichiarato: "Vorremmo ringraziare Dan per i suoi molti anni di eccellente lavoro svolto e augurargli ogni bene per il futuro".

Martin Whitmarsh, CEO di Aston Martin Performance Technologies, ha dichiarato: "Siamo lieti di aver raggiunto un accordo con Red Bull per liberare Dan in anticipo dal suo contratto e non vediamo l'ora che si unisca al team".

Nessuno dice quanto sia costato ad Aston Martin rabbonire il team di Milton Keynes, ma da quello che sembra ora sono tutti contenti…