F1 | Clamoroso: Fernando Alonso in Aston Martin dal 2023!

Il tira e molla tra Fernando Alonso e Alpine durava ormai da troppo tempo. L'asturiano chiedeva almeno due anni di contratto, Alpine ne offriva uno, con il pensiero rivolto a Oscar Piastri per il futuro. Ed è così che Fernando Alonso ha fatto la mossa che ha sparigliato le carte: questa mattina Aston Martin Racing ha annunciato l'ingaggio di Fernando Alonso.

Il team di Lawrence Stroll ha confermato l'accordo con il 2 volte campione del mondo, ora in forza ad Alpine, che sarà pluriennale, ovvero andando incontro alle esigenze e alle richieste di Fernando. Voleva un contratto pluriennale e lo ha ottenuto.

Fernando prenderà il posto di Sebastian Vettel. Il tedesco ha annunciato il ritiro dalla Formula 1 lo scorso fine settimana dopo 15 stagioni di F1. Lascerà il Circus iridato a fine stagione, lasciando così il suo sedile a Fernando Alonso. Lo spagnolo diverrà il nuovo compagno di squadra di Lance Stroll.

Per Aston Martin un'acquisizione importante, perché dopo aver perso il proprio pilota di grido - Sebastian Vettel - potrà rimpiazzarlo con un driver che, se possibile, avrà ancora più cassa di risonanza e avrà un volto spendibile anche dal punto di vista commerciale.

"Aston Martin applica chiaramente l'energia e l'impegno necessari per vincere, ed è quindi una delle squadre più interessanti della Formula Uno di oggi", ha dichiarato Fernando Alonso dopo l'annuncio del suo approdo in Aston Martin dal 2023.

"Conosco Lawrence e Lance da molti anni ed è evidente che hanno l'ambizione e la passione di avere successo in Formula Uno. Ho osservato come il team abbia sistematicamente attratto persone di grande spessore e con un pedigree vincente, e mi sono reso conto dell'enorme impegno per le nuove strutture e le risorse di Silverstone".

Fernando Alonso, Alpine F1 Team Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"Nessuno oggi in Formula Uno sta dimostrando una visione più ampia e un impegno assoluto per vincere, e questo rende l'opportunità per me davvero entusiasmante. Ho ancora la fame e l'ambizione di lottare per stare davanti e voglio far parte di un'organizzazione che si impegna a imparare, svilupparsi e avere successo".

"Siamo tutti consapevoli che c'è molto da fare per arrivare in prima linea e che dobbiamo impiegare tutte le nostre energie per lavorare insieme alla ricerca della performance".

"La passione e il desiderio di esibirsi di cui sono stato testimone mi convincono a mantenere il mio divertimento e il mio impegno in questo sport. Ho intenzione di vincere ancora in questo sport e quindi devo cogliere le opportunità che mi sembrano giuste".

Lawrence Stroll, presidente di Aston Martin, ha aggiunto: "Conosco e ammiro Fernando da molti anni ed è sempre stato chiaro che è un vincente impegnato come me. Ho deciso di riunire le persone migliori e di sviluppare le risorse e l'organizzazione giuste per avere successo in questo sport altamente competitivo, e questi piani stanno ora prendendo forma a Silverstone".

"Mi è sembrato quindi naturale invitare Fernando a far parte dello sviluppo di una squadra vincente, e nelle nostre recenti conversazioni abbiamo subito stabilito che abbiamo le stesse ambizioni e gli stessi valori, ed è stato logico e facile confermare la nostra volontà di lavorare insieme".

Si apre così un nuovo scenario di mercato, che vede Oscar Piastri subito grande protagonista. Alpine deve ora correre ai ripari e scegliere il pilota che dovrà affiancare Esteban Ocon - rinnovato pochi mesi fa con un contratto pluriennale - dovendo fare a meno dell'apporto di un pilota esperto e talentuoso del calibro di Alonso.

Non è tutto, perché la scelta di Alonso potrebbe avere ripercussioni anche sul mercato piloti della Williams. Il team di Grove era tra i team interessati a prendere Piastri per il 2023. Alpine, qualora decidesse di metterlo subito al volante della A523, costringerà la Williams a ripiegare su un altro pilota da affiancare ad Alexander Albon.