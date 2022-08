F1 | Red Bull: quando bravura e fortuna aiutano gli audaci

Carica lettore audio

La Red Bull e Verstappen vincono anche quando non credono di poterlo fare. Domenica scorsa, in Francia, Max ha chiuso con un parziale di 25 a 0 (nei confronti di Leclerc) del tutto inatteso. Sette giorni dopo il copione è simile (25 a 8) ed anche qui le premesse non erano certo di questa portata. Venerdì sera Verstappen vedeva nella pioggia l’unica speranza di poter avvicinare le due Ferrari, ma oggi su un Hungaroring asciutto si è visto altro. Commentato la gara, Christian Horner ha confermato che le condizioni della pista sono state preziose alleate della Red Bull, ma di aver capito in un momento preciso di poter vincere il Gran Premio d’Ungheria.

“Ero convinto che la Ferrari fosse in una strategia molto diversa dalla nostra – ha spiegato – ma quando ho visto Charles fermarsi subito dopo Max (nella seconda sosta) e il set di gomme hard che gli stavano montando sulla monoposto, ho pensato: okay, ora abbiamo davvero la possibilità di farcela. Checo, che era su una strategia diversa, ha dato strada a Max, consentendogli di arrivare subito nella scia della Ferrari e superarla. Siamo tutti un po' sorpresi, perché la nostra analisi pre-gara mostrava che se tutto fosse andato per il verso giusto, avremmo concluso la corsa in quinta e sesta posizione”.

Appena transitato sotto la bandiera a scacchi Verstappen ha aperto la radio: “Siamo stati calmi e alla fine ce l’abbiamo fatta”. Ha usato il plurale, ma è sembrato dirlo a sé stesso. “Avevamo inizialmente pensato di partire con le hard – ha spiegato Horner – ma poi viste le condizioni della pista che i piloti hanno descritto nei giri di pre-griglia non abbiamo avuto dubbi e siamo passati alle soft. Questo ha comportato una gara molto più intensa, anche sul fronte dei pit-stop, ma tutto ha funzionato magnificamente”. È il tutto diventa più semplice quando si ha in macchina il Verstappen versione 2022. “È la prima volta che l’ho visto così cauto – ha confermato Horner – il modo in cui ha gestito tutte le fasi di gara è stato fenomenale”.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1° posizione, sul podio con il suo trofeo Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Con nove vittorie in tredici gare, Verstappen potrà concedersi delle vacanze estive molto rilassanti. Sono ben ottanta i punti di vantaggio che vanta su Leclerc, e tutto sembra andare drasticamente nella sua direzione, anche la fortuna, come rivelato da Horner dopo la corsa: “Ieri è si è verificato un problema, e quando abbiamo analizzato il tutto abbiamo identificato un particolare che si sarebbe rotto entro 12 chilometri, ovvero nei giri di pre-griglia, così per precauzione abbiamo sostituito anche le power unit su entrambe le monoposto”.

D’altronde è difficile trovare nell’albo d’oro della Formula 1 campioni del mondo sfortunati, e Verstappen non sembra far eccezione. Nel box Red Bull, però, non vogliono sentir parlare di mondiale concluso. “Le classifiche sono buone – ha ammesso Horner – diciamo che sono ottime in vista della pausa estiva, ma mancano ancora molte gare. Le Ferrari sono veloci, ed anche la Mercedes sta tornando in gioco, quindi c’è ancora parecchia strada da fare e non diamo nulla per scontato. Vorremo la Ferrari più vicina? Non c'è un grammo di me che lo desideri. L'anno scorso abbiamo vissuto un’intera stagione come un incontro tra pesi massimi di 22 round. Diciamo che non desidero assolutamente rivivere questa esperienza una seconda volta”.