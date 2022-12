F1 | Ben Sulayem: "Sanzione Red Bull equa, i rivali volevano il sangue"

Carica lettore audio

La Red Bull è stata giudicata colpevole di aver violato il Budget Cap dello scorso anno ed è stata condannata a pagare una multa di 7 milioni di dollari, oltre a ridurre del 10% il tempo che trascorrerà nella galleria del vento.

Molti rivali della Red Bull avevano chiesto sanzioni molto più severe, ma Ben Sulayem ritiene che la FIA abbia gestito la situazione nel modo giusto, soprattutto perché le regole sul Budget Cap sono ancora agli albori.

"Abbiamo imparato molto e stiamo procedendo ad una revisione approfondita", ha detto Ben Sulayem, quando gli è stato chiesto da Motorsport.com se riteneva che la punizione per il Budget Cap fosse un deterrente sufficiente.

"Chi poteva sapere al primo anno quale potesse essere il risultato? Non ce lo aspettavamo nemmeno noi. Se guardate gli altri team, vi diranno che siamo stati leggeri con loro. E la penalità? Alcuni vogliono che vengano impiccati e vogliono vedere il sangue. E gli stessi team colpevoli la vedono come una cosa enorme per loro. Quindi, dove si colloca la questione?".

"Voglio dire, dobbiamo anche essere equi. Vogliamo sbarazzarci di loro o vogliamo che si raddrizzino e non lo facciano più".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Un aspetto che Ben Sulayem vorrebbe vedere gestito meglio l'anno prossimo è la tempistica delle indagini sul Budget Cap, e suggerisce che lasciare che le cose si trascinino fino alla conclusione della stagione non è l'ideale.

"L'unica cosa che vorrei dire è che quello che abbiamo fatto a settembre/ottobre dovrebbe essere fatto prima", ha detto. "Ma essendo il primo anno, abbiamo imparato molto. E stiamo ancora imparando. Quindi è meglio intervenire a maggio, non a ottobre".

Ben Sulayem ha anche suggerito che la FIA sta rafforzando il proprio organico per contribuire a una migliore gestione, sia per quanto riguarda i regolamenti finanziari che per altre aree.

"Per il regolamento finanziario è stato il primo anno; controllarlo è molto difficile", ha aggiunto. "Per questo abbiamo discusso anche dei dipendenti: tre in più nella parte finanziaria, tre in più nel telaio e nella PU. Quindi sono previste altre assunzioni".

"Se non si ha la manodopera e le persone adatte a controllare, a cosa serve questo regolamento? Credo che ci sia stato un equilibrio tra finanza e sanzioni sportive".