F1 2021: ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP di Monaco

Il Mondiale 2021 di Formula 1 torna con il quinto appuntamento della stagione, uno dei più prestigiosi dell'intero calendario che annovera a oggi ben 23 gare. Stiamo parlando del Gran Premio di Monaco, che si terrà sul tracciato cittadino di Monte-Carlo.

Per la gara monegasca si tratta di un gradito ritorno, perché nel 2020 l'evento non si tenne a causa della prima ondata della pandemia da COVID-19, che costrinse gli organizzatori e la F1 a cancellare una delle gare storiche del Circus iridato.

Per seguire il fine settimana di Monte-Carlo, vi proponiamo di seguito i palinsesti televisivi di Sky e TV8. Come di consueto, Sky trasmetterà tutti i turni di prove libere, qualifiche e gara in diretta. Per questa occasione anche TV8 trasmetterà in onda sul Digitale Terrestre sia qualifiche che gara.

Immancabili poi le Dirette LIVE offerte da Motorsport.com, attraverso cui potrete seguire in diretta tutto ciò che accade in pista e nel Paddock in tempo reale, anche qualora non riusciste a seguire il gran premio in televisione.

Palinsesto Sky (Dirette)

Giovedì 20 maggio

Prove Libere 1: ore 11:30 - 12:30

Prove Libere 2: ore 15:00 - 16:00

Sabato 22 maggio

Prove Libere 3: ore 12:00 - 13:00

Qualifiche: ore 15:00 - 16:00

Domenica 23 maggio

Gara: ore 15:00

Palinsesto TV8 (Dirette)

Sabato 22 maggio

Qualifiche: ore 15:00 - 16:00

Domenica 23 maggio

Gara: ore 15:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Giovedì 20 maggio

Prove Libere 1: ore 11:00 - 12:40

Prove Libere 2: ore 14:30 - 16:10

Sabato 22 maggio

Prove Libere 3: ore 11:30 - 13:10

Qualifiche: ore 14:30 - 16:10

Domenica 23 maggio

Gara: ore 14:30