Brown: "Non penso che si disputeranno tutte le gare di F1 previste"

Il campionato di Formula 1 2020 inizierà finalmente la prossima settimana in Austria, ma al momento soltanto 8 gare sono state ufficialmente programmate.

Il CEO della Formula 1, Chase Carey, ha detto più volte di volere un calendario con 15 appuntamenti, ma sino ad oggi gli unici eventi certi sono gli 8 che si disputeranno in Europa.

Quando è stato chiesto a Zak Brown cosa sarebbe accaduto se la stagione di F1 non si fosse disputata la risposta è stata chiara: “Credo che saremmo stati tutti in difficoltà”.

Il boss del team McLaren, nel corso di una intervista per il podcast della Formula 1, ha voluto sottolineare come si sarebbe corso il rischio di un disastro finanziario.

“E’ stato difficile per molte squadre ed anche per noi. Credo che ci sia la sicurezza che inizieremo la stagione, ma non penso che si potranno disputare tutte le gare che vorremmo”.

“Torneremo a correre, ma questo non significa che la vita è tornata alla normalità. Dovremo essere molto attenti, seguire le regole ed essere molto diligenti”.

“Ovviamente siamo tutti entusiasti di tornare a correre. Credo che lo sport possa fare soltanto del bene ed avremo degli indici di ascolto incredibili. Non si possono sempre guardare repliche in tv”.

“Dovremo lavorare a testa bassa ed essere certi di riuscire a superare quest’anno. Se ci riusciremo vorrà dire che avremo fatto un ottimo lavoro in questi ultimi 4 mesi, ma dobbiamo anche essere consapevoli che c’è ancora molta strada da fare”.

Brown ha poi parlato delle nuove regole introdotte per i prossimi anni, compreso il budget cap che entrerà in vigore dal 2021.

“Sono soddisfatto del risultato che si è raggiunto. Credo che il nostro sport adesso sia molto più sostenibile e queste nuove misure renderanno la F1 più competitiva. Penso che a beneficiare di queste nuove regole saranno i fan e se vincono i fan vince lo sport perché avremo un pubblico sempre maggiore che vorrà vedere le gare in TV, un incremento di Paesi che vorranno ospitare gli eventi e molti sponsor che vorranno aderire”.

“Quindi devo fare i miei complimenti al managment della F1. Non è stato semplice e non tutti erano sulla stessa lunghezza d’onda ma è stato raggiunto un ottimo risultato”.

Brown ha poi parlato dell’impossibilità dei suoi piloti di scendere in pista al volante di una monoposto di Formula 1 nei giorni scorsi. Carlos Sainz e Lando Norris si sono dovuti accontentare di sedersi all’interno di un abitacolo di una Formula 3 e percorrere alcuni giri in una Silverstone zuppa di pioggia.

“Non credo che per loro sarà uno svantaggio. Sono due grandi atleti e sono certo che saranno sufficienti pochi giri per tornare alla normalità. Quando sei un pilota di quel livello non serve molto tempo per tornare al top”.