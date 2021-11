Autodromo Monza: presentato il logo del centenario a Dubai

Giornata importante per l'Autodromo di Monza, che nel 2022 compirà 100 anni. Il centenario della pista brianzola è un appuntamento molto importante e lo sarà anche per la Formula 1.

Nella giornata odierna, all'Expo di Dubai, è stato presentato il logo del centenario dell'Autodromo di Monza che sarà usato al Gran Premio d'Italia 2022 di Formula 1.

Il nuovo logo è stato presentato dal presidente dell'Automobile Club Italia, Angelo Sticchi Damiani e dal sottosegretario allo sport Valentina Vezzali.

Nel 2022 l'Italia continuerà a essere riferimento del motorsport, perché ospiterà ancora ben 2 gran premi. Al di là del Gran Premio d'Italia a Monza, ci sarà anche il gran premio all'Enzo e Dino Ferrari di Imola.

“Nei prossimi anni, ci sono molti progetti in grado di portare l’Autodromo Nazionale Monza in una nuova epoca per la mobilità e gli sport automobilistici; rivivere la sua storia gloriosa, come nell’occasione di oggi a Dubai, è un grande stimolo per il futuro” ha dichiarato il presidente dell’Autodromo Nazionale Monza Giuseppe Redaelli.

“L’Autodromo Nazionale Monza e il motorsport italiano sono sempre più protagonisti nel mondo, con due tappe di campionato di Formula 1 e due tappe del World Rally Championship. Monza continuerà a essere una pista protagonista per tante discipline del motorsport del futuro”, commenta il presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani.

“In tutto il mondo, quando si pensa alla Formula 1 non si può non ricordare il grande contributo che l’Italia ha dato a questo sport, ed i primi 100 anni del circuito di Monza ne sono una importante testimonianza. Monza è speciale, Monza è casa per la Formula 1, ha da sempre scritto tra le pagine più importanti di questo sport che da 71 anni regala emozioni, passione e sorriso. Ci prepariamo ad entrare in una nuova era per F1, con nuovi regolamenti e nuove macchine che creeranno gare ancora più avvincenti e siamo entusiasti di avere nel calendario ufficiale del 2022, ancora una volta l’Italia grande protagonista con due tappe a Imola e Monza.”, interviene Stefano Domenicali, amministratore delegato di Formula One Group.

Presente al padiglione Italia dell'Expo anche Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri del Governo italiano: "La Formula 1 è una vetrina importante. Un patrimonio da sfruttare per guardare avanti".

"Queste manifestazioni sono anche una grande occasione di marketing, perché trasformano tutto ciò che ruota attorno a Monza e a Imola in un'occasione di promozione del made in Italy".

“È il Tempio della Velocità, la pista il vero protagonista del logo del centenario, assumendo la forma maestosa di un “tempio” tricolore, un nastro sinuoso che attraversa caratteri di Monza e il numero 100. Abbiamo voluto dare una interpretazione grafica al circuito, facendo diventare la pista una icona tridimensionale. La pista verde, il suo esterno rosso insieme al bianco del suo interno creano la sensazione del tricolore” commenta Ludovico Fois, consigliere per le relazioni esterne e responsabile della comunicazione di ACI, Automobile Club d’Italia.