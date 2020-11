Ufficiale: Carlos Sainz Sr in Extreme E con il team QEV

Come riportato da Motorsport.com all'inizio di questo mese, il 58enne era atteso al via della stagione inaugurale della serie riservata ai SUV completamente elettrici.

Non a caso, è stato tra i piloti che hanno avuto modo di provare la ODYSSEY 21 in Francia il mese scorso, insieme al 9 volte campione del mondo WRC Sebastien Loeb ed al pilota di Formula 1, Valtteri Bottas.

La conferma ufficiale dell'approdo di Sainz in XE, che include anche l'assunzione di un ruolo manageriale nel team, è stata fatta durante una conferenza stampa andata in diretta streaming questa mattina. QEV ha legami con la "sorella" Formula E, avendo collaborazione con la Mahindra e con NIO 333.

Sainz ha detto: "E' una grande opportunità per me avere qualcosa di nuovo da fare. E qui ci sono due grandi cose nuove per me. Una è quella di guidare una vettura al 100% elettrica prima di finire la mia carriera.

"La seconda è far parte della proprietà della squadra. Finora non mi era mai capitato. Vorrei anche aggiungere che continuerò con il progetto Dakar".

Oltre ai successi nel Mondiale Rally con la Toyota, nel 1990 e nel 1992, all'inizio di quest'anno Sainz ha completato una tripletta di vittorie alla Dakar, a bordo di un Buggy Mini X-Raid.

E' stato proprio in questa occasione che ha avuto l'opportunità di dare un primo sguardo alla vettura della XE, che ha disputato l'ultima speciale con al volante il funambolo Ken Block. Sainz ne ha quindi discusso con il suo amico di vecchia data e co-fondatore della serie, Alejandro Agag.

Come riportato da Motorsport.com, è stato confermato che Laia Sainz - 10 volte al traguardo alla Dakar - sarà compagna di Sainz come previsto dall'accoppiata XE uomo-donna.

Anche la Sanz è specializzata nelle competizioni su due ruote, ha fatto qualche fugace apparizione a quattro ruote nella Seat Eurocup, nella 24H Series e nella RX Lites.

La Sanz ha aggiunto: "Potete immaginare quanto sia felice di avere Carlos Sainz come compagno di squadra. Ho seguito la sua carriera fin da quando ero giovane. Essere suo compagna di squadra è un grande piacere. Spero di imparare molto da lui e di poter essere competitiva".

Joaquin Mollinedo, brand officer del partner commerciale QEV ACCIONA, specialista nello sviluppo di tecnologie per le energie rinnovabili, ha aggiunto: "Abbiamo due obiettivi principali".

"Ottenere il massimo delle prestazioni in questo sport e il secondo è quello di utilizzare l'altoparlante della Extreme E ed il nostro team per sviluppare una coscienza volta a combattere il cambiamento climatico, oltre che a proteggere gli ecosistemi e la biodiversità".

L'ex pilota di Formula 1 Pedro de la Rosa è atteso nel ruolo di direttore del team QEV.