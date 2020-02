Goodyear fornitore del Pure ETCR con una singola mescola

Goodyear sarà fornitore ufficiale del Pure ETCR, il nuovissimo campionato turismo per vetture elettriche che è stato presentato a Parigi.

Dopo la firma dell'accordo con il promoter Eurosport Events per la collaborazione nel FIA WTCR, il gommista statunitense sbarca anche nel mondo dell'elettrico per affrontare una sfida nuova con lo stesso entusiasmo con cui si è messo in gioco in passato.

"Sono molto orgoglioso di questo accordo con un partner così importante e che ha mostrato di saper offrire prodotti di qualità in tutte le serie in cui si è impegnato - ha detto François Ribeiro, Capo di Eurosport, durante la presentazione - Per me è fantastico perché Goodyear è sinonimo di tradizione e amore per le corse, anche per questo lo abbiamo scelto per il WTCR. Essere assieme fin dal primo giorno ci consentirà di sviluppare da un foglio bianco un progetto comune all'insegna della sostenibilità e delle alte prestazioni".

Sul palco è poi salito Mike Rytokoski, Vice Presidente e responsabile marketing di Goodyear Consumer Europe, che ha così riassunto l'accordo.

"Siamo sempre stati impegnati nel motorsport, qualsiasi fosse la sfida che ci venisse proposta. Non ultima, quella di essere presenti anche al cinema con il film Le Mans '66, segno che Goodyear non si pone limiti! Siamo tornati in Europa lo scorso anno e abbiamo firmato un accordo con il FIA WTCR per essere di nuovo sulla scena di un Mondiale da protagonisti".

"L'ETCR fa parte di queste sfide che ho appena elencato, è legata al mondo dell'automotive e del suo sviluppo, ci darà modo di parlare anche coi Costruttori riguardo il prodotto di serie. Anche per questo è stato scelto uno pneumatico singolo che funzioni in tutte le condizioni meteo. I veicoli elettrici stradali hanno caratteristiche differenti da quelli alimentati a benzina o diesel perché scaricano una potenza di coppia molto più grande e immediatamente".

"Per questo Goodyear svilupperà una gomma che garantisca una aderenza immediata e trazione senza pattinamenti, con il massimo della efficienza. L'accordo con il Pure ETCR è molto più che legato ad una semplice fornitura di pneumatici, ma assieme utilizzeremo i dati per sviluppare una tecnologia da altre prestazioni che servirà a tutti in futuro".

Come detto, dunque, il Pure ETCR utilizzerà uno pneumatico Goodyear unico per ogni tipo di meteo. Al termine della presentazione, Ribeiro e Rytokoski hanno simbolicamente firmato una delle gomme esposte nella sala allestita all'interno della fiera parigina, a pochissimi passi dalla Tour Eiffel.