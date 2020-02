Pure ETCR: ecco il nuovo concetto di corse turismo elettriche

Si chiama Pure ETCR, è la nuova categoria per le auto turismo elettriche che prenderà piede nei prossimi anni e, come avviene per il FIA WTCR, il promoter Eurosport Events si occuperà del suo lancio e organizzazione, con tutta la tranquillità e i tempi necessari ad un suo sviluppo.

Questo è ciò che è emerso dalla presentazione ufficiale della serie che oggi è stata illustrata a Parigi nello stand fieristico proprio a pochissima distanza dalla Torre Eiffel, ben visibile sullo sfondo della vetrata del salone, al centro del quale campeggiava la Hyundai Veloster N ETCR.

François Ribeiro, capo di Eurosport Events, ha spiegato a tutti questo nuovo progetto, nato dalla collaborazione con la WSC Ltd. di Marcello Lotti (anch'esso presente in Francia), assieme al direttore del campionato, Xavier Gavory.

Nello specifico, il 2020 servirà per promuovere e far conoscere il Pure ETCR sfruttando quattro eventi di livello internazionale, a partire da luglio, quando il weekend del 9-12 le vetture turismo elettriche saranno di scena a Goodwood per il celebre Festival Of Speed, mentre due settimane più tardi la tappa prevista è quella del Salburgring, assieme al FIA WTCR.

Inoltre sono stati fissati gli appuntamenti "demo" con l'evento per auto storiche di Copenhagen (1-2 agosto), ancora WTCR all'Inje Speedium in Corea del Sud (16-18 ottobre), Guangdong (Cina, data da definire a novembre), per poi giungere ad un "promo event" per la 24h di Daytona del 30-31 gennaio 2021.

Quest'ultima data sarà quella decisiva per poi dare il via al campionato vero e proprio della prossima stagione, con un format molto simile a quello del RallyCross. Si tratta infatti di dividere i 3 concorrenti per marchio in varie batterie (sorteggiate) che a gruppetti si sfideranno in mini-gare da 8-10km (3-4 giri più o meno), con partenza da fermo su blocchi a cancelletto come quelli presenti alle corse dei cavalli.

Ad ogni sfida si prenderanno i tempi e i risultati vengono poi sommati per avere una classifica generale che infine poterà alla disputa delle finali per eleggere il Re/Regina del Weekend, con relativi punteggi assegnati per il campionato.

Nel 2021 l'obiettivo è di averlo di 8 eventi (2 o 3 con il FIA WTCR), metà in Europa e metà nel resto del mondo, con 3 vetture per marchio presenti, ma soprattutto di far partire il dialogo con la FIA perché venga riconosciuto il Pure ETCR come International Series dalla Federazione Internazionale nel 2022, per il quale le gare saranno aumentate a 10.

Un altro punto chiave che il promoter ha posto è quello di avere una serie legata alla sostenibilità e senza impatto negativo per l'ambiente. Per questo nei punti di ricarica (allestiti nei paddock e visibili a tutti i fan) verranno usati generatori ad idrogeno, sottolineando i legami coi prodotti di serie elettrici delle varie Case coinvolte.

Importantissimo anche l'accordo instaurato con Williams Advanced Engineering per la fornitura delle batterie della capacità di 62Kwh, con potenza continua pari a 300kW fino ad un massimo di 500kW. Il pacchetto è di 798V e la ricarica (da 10% a 90%) è stimata in un'ora a 60kW, resistente a 50G di impatto. La durata della carica garantisce 21' di gara includendo anche 4 possibilità di Push-To-Pass per aumentarne la potenza scaricata sulle ruote posteriori delle macchine.

La trazione è infatti sul retrotreno dei mezzi e le gomme, proprio come nel FIA WTCR, saranno le Goodyear, azienda che produrrà un solo pneumatico con specifica singola per tutte le condizioni meteo.