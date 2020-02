Pure ETCR: verso il 2021 con un format in stile Rallycross

E' un format completamente nuovo per le corse turismo quello che Eurosport Events ha pensato per il Pure ETCR illustrandolo nella presentazione avvenuta a Parigi.

Il campionato per vetture elettriche derivate dal prodotto nel 2020 comincerà a farsi conoscere al pubblico con alcuni eventi "Demo" e dando modo ai Costruttori di allestire i propri programmi, per poi partire ufficialmente nel 2021 con 8 gare.

Format nuovo, dicevamo, ma solo per la categoria, perché in realtà qualcosa di simile lo abbiamo già nel Rallycross. Ma andiamo con ordine cercando di illustrare quella che è l'idea di base che gli uomini dell'azienda francese hanno pensato in collaborazione con l'ideatore del concetto, Marcello Lotti.

Dopo una sessione di Prove Libere, non ci saranno Qualifiche, bensì un sorteggio per definire le teste di serie dei tre piloti rappresentanti i sei marchi convolti (numero chiaramente ideale che potrà cambiare a seconda della entry list). Tutti i compagni di squadra verranno tenuti separati nella definizione delle varie batterie che andranno a sfidarsi in mini-gare da 8-10km (pari a 3-4 giri) su circuiti pensati appositamente per garantire uno spettacolo puro ed emozionante.

La partenza avverrà da fermo su blocchi delimitati da cancelletti (come per le corse di cavalli), onde evitare scatti anticipati allo spegnimento dei semafori che causerebbero ritardi e penalizzazioni. I piazzamenti di ogni batteria andranno poi a delineare gli incroci di quella successiva, che porterà ad una sfida contro il cronometro per avere la composizione dei gruppi che prenderanno parte alle finali (queste sulla distanza di 12-15km, quindi 6-7 giri).

La prima batteria finale determinerà il terzetto che salirà sul podio (il vincitore sarà eletto 'Re/Regina Del Weekend'), con relativi punteggi per il campionato, così come per tutti gli altri gruppi, con valori chiaramente inferiori.

"Sappiamo che il mondo dell'elettrico è ancora giovane e con esso anche quello delle relative corse - ha voluto spiegare Xavier Gavory, direttore del Pure ETCR - Vogliamo qualcosa di rapido, spettacolare ed emozionante per il pubblico. Quindi abbiamo tolto tutti i discorsi legati alle Qualifiche, pensando ad un format particolare, con piloti considerati come teste di serie per il sorteggio, un po' come accade nella Champions League di calcio. Vincendo la propria batteria, si avrà diritto ad un posto di rilievo in quelle successive".

"Col fatto che le gare saranno di 8-10km, tutti dovranno spingere al massimo fin da subito per ottenere un risultato; la partenza sarà ovviamente fondamentale e quindi avremo sicuramente tutto lo spettacolo delle corse turismo, pur con un format diverso. Saranno weekend molto attivi e con tanto spettacolo, con una diversità per la categoria".

Il francese ha poi voluto sottolineare che l'idea è nata per garantire al pubblico uno show che lo metta nelle condizioni di godersi i propri beniamini anche al di fuori della pista.

Per questo il calendario del 2020 è stato studiato per attirare fan di vario genere, partendo dal FIA WTCR per poi proseguire con quelli di tutto il mondo e altre categorie.

Il primo round "Demo" è infatti previsto al Festival Of Speed di Goodwood, poi ce ne saranno un paio in compartecipazione con la massima serie turismo, toccando anche Corea del Sud e Cina, uno con le auto storiche di Copenhagen e infine l'appuntamento di Daytona del prossimo anno che sarà trampolino di lancio della serie.

"Il fatto di avere nello stesso weekend il WTCR e il Pure ETCR ci consentirà di avere tanto pubblico per entrambe le serie, ma su versioni differenti dello stesso tracciato. Il rallycross è studiato per diversi tipi di fondo e non escludo che un domani anche il Pure ETCR possa pensare a piste ghiacciate o innevate, dato che le nostre auto ci possono correre tranquillamente. Non dobbiamo porci limiti, ma fare un passo alla volta", sottolinea Gavory.

"Preferiamo un format breve, ma dove tutti danno quello che hanno al massimo dall'inizio alla fine. L'obiettivo è arrivare al 2022 con un campionato pronto, ma con calma. Vorremmo avere i migliori piloti turismo con noi, in modo che si portino anche i fan che già li seguivano prima. Però puntiamo ad aprire le porte della serie a tutti, non solo a loro, dobbiamo ampliare gli orizzonti ed espanderci".

"Il 2020 serve come anno di adattamento, per poi arrivare a lanciare la serie vera e proprio l'anno prossimo. Partiamo cercando di sfruttare una base ottima come quella dei fan del WTCR, portando la serie nei weekend di questo campionato per poter mostrargliela nel migliore dei modi. Come promoter, Eurosport Events sfrutterà le medesime risorse per entrambi, per arrivare allo stesso livello".

"Abbiamo scelto eventi di vario genere, a partire dal Festival of Speed di Goodwood, dove le nostre macchine potranno mettere in mostra tutta la potenza in una competizione molto particolare nella quale ognuno corre da solo sfruttando quello che ha in mano. Al Salzburgring ci sarà un primo confronto vero e proprio con i protagonisti del WTCR, portando il Pure ETCR in quel mondo e davanti a quel pubblico, che è quello che ci interessa raggiungere".

"A Copenhagen sfrutteremo una piattaforma che ha una grande risorsa nell'elettrico, facendo vedere il confronto tra le auto storiche e quelle del futuro. In Corea del Sud saremo ancora al fianco del WTCR, la Cina invece è stata scelta perché è ovviamente il mercato più ampio dell'automobile, chiudendo poi con un evento di grandissimo spessore come la 24h di Daytona, poiché anche negli Stati Uniti questo tipo di auto ha un incremento costante di vendite".

Attività in pista e fuori, come dicevamo, dato che le ricariche delle vetture verranno effettuate in mezzo al pubblico nel paddock, tra una sfida e l'altra, e in totale sicurezza e sostenibilità sfruttando apparecchiature ad idrogeno.

"La energy station servirà a portare le auto nel paddock per la ricarica, in modo che siano visibili al pubblico, tutto ovviamente secondo i massimi canoni di sicurezza".

PURE ETCR - Calendario 2020

9-12 luglio – Goodwood Festival of Speed

24-26 luglio – Salzburgring, Austria (con FIA WTCR)

1-2 agosto – Copenhagen, Danimarca (con il Copenhagen Historic)

16-18 ottobre – Inje Speedium, Corea del Sud (con il FIA WTCR)

TBA novembre – Guangdong, Cina

30-31 gennaio 2021 – 24h di Daytona