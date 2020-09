Loeb pronto a tornare alla Dakar nel 2021 con BRX-Prodrive

Dopo il terzo posto centrato nel 2019, il francese si appresta ad essere il compagno di squadra di Nani Roma in quella che sarà la sua quarta partecipazione al rally raid più duro del mondo.

Loeb ad ottobre svolgerà un test con la BRX T1 4x4 per provare le condizioni che troverà in Medio Oriente a gennaio. Al suo fianco non mancherà il fidatissimo co-pilota Daniel Elena, mentre l'annuncio ufficiale è atteso nelle prossime settimane.

Sempre secondo quanto appreso da Motorsport.com, Loeb aveva trattato con Toyota Gazoo Racing per correre con un Hilux, ma le parti non hanno raggiunto un accordo, seppur ci fosse in ballo anche una presenza part-time nel WRC.

"Non penso che il WRC sia un campionato nel quale puoi correre fino ai 50 anni - disse Loeb a gennaio in una intervista per Red Bull Motorsports - Devi essere coinvolto al 100% per lottare per il titolo ed io al momento ho altri impegni. Non so se ci sarò anche il prossimo anno, mi piacerebbe avere un accordo a lungo termine. Magari tornerò alla Dakar, chi lo sa?"

Loeb fece il suo debutto in questo evento nel 2106 con la Peugeot, lottando contro Stéphane Peterhansel nel 2017 per il successo e firmando il suo miglior risultato. L'anno seguente salì su una 3008 DKR privata della PH Sport dopo l'abbandono della Casa ufficiale, ottenendo un terzo posto.

Il futuro del transalpino nel WRC è tutt'ora incerto vista la scandenza dell'accordo con la Hyundai. Per il momento è quindi in programma il suo ritorno alla Dakar in Arabia Saudita il 3-15 gennaio prossimo.