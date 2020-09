Iniziano a prendere posizione i tasselli del puzzle che andranno a comporre l’edizione 2021 della Dakar: nelle ultime ore, il Bahrain Xtreme Team ha ufficializzato l’arrivo di Nani Roma come prima guida, al quale dovrebbe affiancarsi – secondo quanto appreso da Motorsport.com - un ex WRC tra Sebastien Loeb e Kris Meeke.

Roma, già due volte vincitore della Dakar – nel 2004 in moto e nel 2014 in auto - sarà navigato come da tradizione da Dani Oliveras.

“Sono molto felice, motivato e curiosi di prendere in mano il volante di un progetto così ambizioso”, commenta Roma, alla sua venticinquesima partecipazione al Raid.

Lo spagnolo sarà alla guida di un BRX T1 4x4 realizzato da Prodrive. Si tratta di un prototipo destinato a contendersi la vittoria assoluta: spinta da un V6 bi-turbo da 3.5 litri, l’auto è accreditata di una potenza prossima ai 400 CV per 700 Nm di coppia massima distribuita sulle 4 ruote. I primi test inizieranno verso la fine del mese di settembre, con l’estrema necessità di macinare più km possibili data la giovane età del progetto e, come aveva dichiarato lo stesso boss di Prodrive David Richards a Motorsport.com nei mesi scorsi, la volontà di competere per la vittoria della Dakar.

“Son grato alla Prodrive, al fondo sovrano del Bahrain ed al team di ingegneri che hanno riposto la loro fiducia in me. Sanno come realizzare un progetto vincente e sono sicuro che saremo tra gli osservati speciali della prossima Dakar”, continua Roma.

“Nani è uno dei piloti con più esperienza alla Dakar: ne ha già corse 24 vincendone 2. Ha già iniziato a lavorare a stretto contatto con il nostro team e nei prossimi mesi macinerà migliaia di km per raccogliere più dati possibili e sviluppare insieme il progetto”, commenta Richards.