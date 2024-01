Dakar | Clamoroso Loeb: riparte per difendere il podio

Sembrava tutto finito, ma non è detta l'ultima parola. Sébastien Loeb è clamorosamente ripartito dopo la rottura della sospensione patita questa mattina nel corso dell'11esima tappa, la penultima della Dakar 2024, con il preciso intento di difendere almeno il podio.

Sebbene chi cura la comunicazione della corsa avesse dato Loeb per ritirato e, addirittura, uscito dalla speciale, l'alsaziano è riuscito a riparare il danno all'A-arm anteriore destro della sua Hunter Prodrive gestita dal team Bahrain Raid Xtreme e a ripartire.

Tutto questo grazie al provvidenziale intervento del team YunXiang, che corre con una Hunter della Prodrive. L'equipaggio formato da Feilong Liu e Yicheng Wang, compagni di marca di Loeb, gli ha fornito le parti necessarie per effettuare la sostituzione della componente danneggiata e riprendere la tappa.

Photo by: Red Bull Content Pool #203 Bahrain Raid Xtreme Prodrive Hunter: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin

Fermatosi al chilometro 132 della tappa proprio mentre era in lotta con il rivale Carlos Sainz, Loeb ha comunque perso tanto tempo dall'iberico di Audi Sport. Le sue possibilità di successo sono quasi svanite del tutto, ma il podio è ancora alla sua portata.

Nella classifica generale Carlos Sainz è lanciato verso la quarta vittoria della Dakar della sua grande carriera, mentre al secondo posto - pur staccato di ben oltre un'ora dal pilota di Audi Sport - c'è il brasiliano Lucas Moraes di Toyota Gazoo Racing.

Se Moraes dovesse confermare la posizione, sarebbe per lui il secondo podio assoluto in appena 2 partecipazioni al rally raid più celebre al mondo. Sébastien Loeb, invece, si trova in piena lotta con Guillaume De Mevius. Il pilota belga del team Overdrive Racing e quello francese di BRX sono distanziati di pochi minuti dopo l'inconveniente occorso al 9 volte iridato WRC.