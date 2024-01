Dakar | Colpo di scena: Sébastien Loeb si ritira!

Un colpo di scena scuote il finale del rally raid più celebre al mondo. La Dakar di Sébastien Loeb è finita oggi al chilometro 132 della Tappa 11, proprio mentre l'alsaziano era intento a battagliare con Carlos Sainz per la vittoria della prova odierna e il successo complessivo in questa 46esima edizione della manifestazione che ormai da alcuni anni si tiene in Medio Oriente.

Loeb, che si trovava a pochi secondi dal rivale per il successo di questa Dakar, è stato costretto a fermarsi dopo 132 chilometri cronometrati a causa della rottura di un A-arm, ossia di una parte della sospensione anteriore destra della sua Hunter realizzata dalla Prodrive.

Il 9 volte campione del mondo, verificato il problema sulla sua vettura, ha chiamato l'assistenza ed è uscito dalla speciale. Ciò significa una sola cosa: ritiro - anche se potrà ripartire domani per prendere punti validi per il Mondiale W2RC - e addio a ogni possibilità di vittoria.

Per Loeb una beffa clamorosa, che, all'ottava partecipazione della carriera, continua a tenerlo lontano dall'agognata vittoria che lo renderebbe ancora più immortale pur essendo già una leggenda dei rally grazie ai 9 titoli consecutivi del WRC conquistati in carriera.

Photo by: Red Bull Content Pool #203 Bahrain Raid Xtreme Prodrive Hunter: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin

Profetiche sono state le parole pronunciate dal compagno di squadra Nasser Al-Attiyah solo pochi giorni or sono. Il qatariota, ritiratosi anche lui da questa Dakar dopo la rottura del motore sulla sua Hunter, aveva indicato nelle sospensioni il punto più delicato delle vetture che dall'anno prossimo porteranno Dacia a correre nel rally raid più celebre al mondo.

Loeb, al di là di un numero considerevole di forature, era stato sino a ora esente da guasti rilevanti. Ma quello occorso oggi ha il sapore amaro della beffa finale. Carlos Sainz e l'Audi hanno ora la strada spianata verso il successo finale quando manca solo la tappa di domani per poter sollevare il trofeo Touareg.

Per Sainz sarebbe il coronamento, l'ennesimo, di una carriera sontuosa, il quarto successo assoluto alla Dakar nella categoria Auto. Per Audi Sport, invece, la vittoria che renderebbe dolcissimo l'addio alla categoria prima di dedicare tutte le risorse al progetto di Formula 1 che inizierà ufficialmente nel 2026.