La Dakar è finita per Gerini: è in ospedale dopo una caduta

Era stato un grande protagonista fino ad oggi. Magari senza strappare i titoloni riservati ai piloti ufficiali che lottano per la generale, ma Maurizio Gerini la sua Dakar la stava vincendo. Fino a ieri, il pilota imperiese era infatti il leader della Original by Motul, la classifica riservata a quei "matti" che affrontano il durissimo rally raid senza assistenza, quindi facendosi tutto da soli.

Oggi però la sua gara è terminata nel peggiore dei modi: in ospedale. Nonostante una brutta caduta, avvenuta a circa una trentina di chilometri dal traguardo, Gerini non ne ha voluto sapere di arrendersi ed ha portato la sua Husqvarna #142 fino al traguardo. Anzi, fino al bivacco. A quel punto però si è recato subito dai medici, perché era piuttosto dolorante.

Stando alle prime ricostruzioni, la sua moto si è ribaltata in avanti e Maurizio ha avuto un impatto piuttosto duro con il suolo. Un urto che gli ha procurato un forte dolore all'addome ed al torace, che ha indotto i dottori del bivacco a disporne il trasferimento in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

Al momento, dunque, non sembrano esserci possibilità che domani mattina si possa ripresentare in sella. Un vero peccato se si considera che, nonostante l'incidente, era ancora secondo nella Original by Motul, staccato di appena 32" dal nuovo leader, il lituano Arminas Gelazninkas.