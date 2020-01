Dakar, Quad, Tappa 4: Casale colpisce ancora

Ieri si era preso una "pausa" e oggi è tornato a fare la voce grossa: Ignacio Casale si conferma in grandissima forma in questa Dakar 2020, dove per la terza volta si porta a casa una Tappa, andando ad allungare sui rivali nella classifica riservata ai Quad.

Non senza sudare, però, perché il cileno oggi ha vinto sì la "Neom - Al-'Ula" di 453km (più 219km di collegamento), ma a dargli filo da torcere sono stati soprattutto Giovanni Enrico - ieri Re della Tappa 3 - e Simon Vitse.

Il trio si è alternato a ripetizione al comando nei vari controlli orari del percorso, con il cileno che alla fine piazza il suo Yamaha primo con 1'24" di vantaggio sul suo connazionale Enrico e per 3'22" su Vitse, che ora precede in classifica generale rispettivamente per 21'03" e 30'50" (anche se il francese del team #JePeux2020-BBR Mercier Racing ha sempre una penalità di 4' a peggiorare la sua situazione).

Chi invece è mancato ancora una volta all'appello è Rafał Sonik: dopo un buon inizio di gara, il polacco ha ciccato le Tappe degli ultimi giorni, accusando fin dalla partenza anche oggi ritardi piuttosto ingenti che gli fanno perdere il podio. Il veterano di Cracovia non è andato oltre il sesto crono e scivola quarto assoluto ad 8'01" da Vitse.

Un ottima figura, invece, la fa Manuel Andújar, con l'argentino del 7240 Team che prima viaggia a ritmi da terzo posto, per poi chiudere in Top5 mantenendola anche in classifica generale, seguito da Alexandre Giroud.

Al settimo posto c'è sempre Kamil Wisniewski (Orlen Team), pur penalizzato di 40', con dietro Italo Pedemonte, autore di una buona risalita quest'oggi.

Perde terreno Abdulmajed Aakhulaifi, protagonista fin dal via con il Quad Yamaha del Race World Team. L'idolo locale, migliore dei rookie, si è trovato in difficoltà dopo metà percorso, lasciando la leadership della medesima categoria ad Arkadiusz Lindner, che con l'unico Can-Am presente in gara è dodicesimo.

Aakhulaifi perde la Top10, che viene completata dalle "novità" Zdenek Tuma (Barth Racing Team) e Sébastien Souday (Team All Tracks).

Una foratura al km 92 rallenta Toni Vingut ( Visit Sant Antoni-Ibiza).