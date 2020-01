Dakar, Quad, Tappa 6: Vitse a segno, K.O. Enrico, Casale gestisce

Anche la Tappa 6 dei Quad alla Dakar 2020 è stata all'insegna della Francia, con Simon Vitse a centrare il primo successo in Arabia Saudita.

Lungo gli 830km (477 dei quali cronometrati) che hanno portato la carovana del rally raid da Ha'il a Riyadh, il pilota del team #JePeux2020-BBR Mercier Racing è stato imprendibile per tutti, arrivando al traguardo con il suo Yamaha #265 con 6'27" di vantaggio sul leader di gara, Ignacio Casale.

Per entrambi sono sorrisi, dato che Giovanni Enrico, fino a ieri secondo assoluto, si è dovuto fermare dopo quasi 200km per un guasto tecnico che lo ha messo K.O. prematuramente, lasciando così a Vitse la piazza d'onore alle spalle di Casale, che su di lui ha ora un margine di 35'12" (considerando anche i 4' di penalità che deve scontare il transalpino).

I problemi di Enrico consentono a Rafał Sonik di salire sul podio virtuale, ma il polacco continua a risultare più lento di chi lo insegue; nello specifico parliamo di Alexandre Giroud, il quale ha 50' di ritardo da lui, ma anche oggi con il terzo posto in prova in grado di rosicchiare tempo prezioso che potrebbe portarlo velocemente in lizza per il terzo gradino.

Sale in Top5 Manuel Andújar con il Quad Yamaha del 7240 Team; oggi l'argentino era partito molto bene, poi nel finale ha calato il ritmo perdendo un po' di terreno, ma la sua posizione resta comunque solida avendo un ampio divario su Kamil Wisniewski (Orlen Team).

Giornata nerissima anche per il compagno di squadra di Enrico, Italo Pedemonte, che poco dopo metà gara è crollato nella tabella dei tempi per poi fermarsi. Il cileno deve così lasciare il settimo posto all'ottimo Sébastien Souday (Team All Tracks), pure oggi autore di una bella prestazione con il quarto crono di Tappa.

Guadagna la Top10 anche Nelson Augusto Sanabria Galeano (M.E.D. Racing Team).

Dopo l'exploit di ieri, Romain Dutu è stato nuovamente costretto ad alzare bandiera bianca, il che significa ritorno a casa per il portacolori del team SMX Racing che già si era ritirato dopo la Tappa 2.

