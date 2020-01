Dakar, Quad, Tappa 11: finalmente Sonik, Casale si riscatta

Finalmente Rafał Sonik riesce a portarsi a casa una Tappa in questa Dakar 2020 che lo vedeva all'inizio come uno dei possibili favoriti per il successo tra i Quad.

L'esperto polacco ha invece sofferto fin dal via i percorsi dell'Arabia Saudita, ma oggi è giunto al traguardo della "Shubaytah-Haradh" con il miglior crono davanti al leader Ignacio Casale per 3'16", dominando la scena fin dall'inizio con il proprio Yamaha.

Dal canto suo, il cileno è stato attentissimo a non commettere sciocchezze dopo il tempo perso ieri; il sudamericano con il secondo posto in prova può ora tirare un sospiro di sollievo, anche perché Simon Vitse questa volta è tornato a perdere terreno (circa 5' con il quarto tempo) e ora Casale in classifica generale vanta 21'16" di margine sul francese del team #JePeux2020-BBR Mercier Racing, con Sonik terzo a più di un'ora dalla vetta.

Non è andata benissimo a Kamil Wiśniewski (Orlen Team) e Manuel Andújar (7240 Team) come tempi cronometrici, ma la coppia resta ugualmente in quarta e quinta posizione nella graduatoria assoluta, per altro guadagnando qualcosa sui loro inseguitori, i quali sono però piuttosto lontani.

Si tratta di Sèbastien Souday (Team All Tracks) ed Italo Pedemonte, che alle spalle hanno sempre Nelson Augusto Sanabria Galeano (M.E.D. Racing Team).

Qualche guaio ha fermato nei primi km Toni Vingut (Visit Sant'Antoni Ibiza), indi per cui in Top10 salgono Zdeněk Tůma (Barth Racing Team) e Martín Sarquiz, quest'ultimo superato dal ceco.

Completano l'elenco Carlos Alejandro Verza e l'ottimo Arkadiusz Lindner (91 Team), anche oggi a concludere in Top5. Il rientrante Giovanni Enrico ottiene la terza prestazione, ma il cileno è sempre "trasparente" e in gara grazie al regolamento Dakar Experience dopo il precedente ritiro.

Pos. N° Pilota Team Tempo Distacco Penalità 1 250 IGNACIO CASALE CASALE RACING 50h 07' 07'' 2 265 SIMON VITSE # JE PEUX 2020-BBR MERCIER RACING 50h 28' 23'' + 00h 21' 16'' 00h 04' 00'' 3 251 RAFAL SONIK SONIK TEAM 51h 10' 07'' + 01h 03' 00'' 00h 19' 00'' 4 255 MANUEL ANDUJAR 7240 TEAM 53h 34' 57'' + 03h 27' 50'' 00h 22' 00'' 5 257 KAMIL WISNIEWSKI ORLEN TEAM 54h 26' 19'' + 04h 19' 12'' 00h 40' 00'' 6 262 SEBASTIEN SOUDAY TEAM ALL TRACKS 55h 41' 45'' + 05h 34' 38'' 7 268 ITALO PEDEMONTE ENRICO RACING TEAM 56h 36' 41'' + 06h 29' 34'' 00h 21' 00'' 8 254 NELSON AUGUSTO SANABRIA GALEANO M.E.D. RACING TEAM 58h 57' 45'' + 08h 50' 38'' 9 263 ZDENEK TUMA BARTH RACING TEAM 65h 56' 55'' + 15h 49' 48'' 04h 15' 00'' 10 261 MARTIN SARQUIZ MARTIN SARQUIZ TEAM 66h 07' 18'' + 16h 00' 11'' 00h 02' 30'' 11 260 CARLOS ALEJANDRO VERZA VERZA RALLY TEAM 72h 42' 24'' + 22h 35' 17'' 12 277 ARKADIUSZ LINDNER LINDNER 91 TEAM 82h 54' 38'' + 32h 47' 31'' 15h 50' 00''

