Dakar, Quad, Tappa 2: Casale concede il bis

Ignacio Casale concede subito il bis andando ad allungare nella classifica Quad di questa Dakar 2020 che si svolge in Arabia Saudita.

In sella al suo Yamaha, il cileno si è imposto anche nella Tappa 2 che portava i concorrenti da Al Wajh a Neom per 367km di speciale, in quella che per loro è la prima marathon dell'evento.

Casale, già vincitore del round d'apertura di ieri, ha completato il percorso in 4h46'07", precedendo per 3'33" Rafal Sonik e per 6'51" Simon Vitse (#JePeux2020-BBR Mercier Racing).

Il polacco e il francese sono rispettivamente secondo (+9'19") e quarto (+25'56") nella classifica generale, che attualmente vede sul terzo gradino del podio virtuale Giovanni Enrico, quarto oggi al traguardo ed ora incalzato proprio da Vitse, portatosi a 2'44" da lui.

Il transalpino è riuscito a scavalcare anche Manuel Andujar, incappato in una giornata non propriamente idilliaca, ma soprattutto con 7' di penalità sul groppone che lo vedono sprofondare ad oltre 1h11' dalla vetta.

Sesto generale c'è Alexandre Giroud, seguito da Kamil Wisniewski (Orlen Team), anch'esso con una pesantissima penalità di 40' da scontare che ora lo fa incalzare dal leader dei rookie, Abdulmajed Aakhulaifi (Race World Team), autore di un'ottima Top5 nella Tappa odierna.

Completano la Top10 Italo Pedemonte e Toni Vingut, mentre risalgono dalle retrovie Zdenek Tuma e Nelson Augusto Sanabria Galeano, seppur molto attardati da questi ultimi.

Subito fuori dopo un buon inizio Tomasz Kubiena e Romain Dutu, che ieri erano in Top10 ed oggi si sono arresi dopo quasi metà percorso.